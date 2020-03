Krizni ukrepi po Evropi, tehnološke rešitve na Kitajskem

16 milijonov ljudi v severni Italiji je ujeteih v karantenske cone. FOTO: Miguel Medina/AFP

Na Kitajskem je virus že obvladan

Italija je na številnih območjih na severu države, zlasti v Lombardiji, uvedla enomesečno karanteno. V karanteni je zaprtih kar 16 milijonov Italijanov. V nedeljo je bilo v Italiji potrjenih že več kot 7000 okužb z virusom, od tega je doslej zaradi njih umrlo 366 ljudi.Zaradi ukrepov proti širjenju virusa, natančneje omejitve obiskov, so se včeraj uprli zaporniki v več italijanskih zaporih. V zaporu v Modeni bili med izgredi ubiti trije zaporniki, dva sta v kritičnem stanju, poškodovana pa sta bila tudi dva paznika.V Nemčiji se je doslej s koronavirusom okužilo že več kot 1100 ljudi. Največ, skoraj 500 okužb je v zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija. Nemčija je danes potrdila tudi prvo smrtno žrtev. Nemška vlada je že pripravila predloge ukrepov za pomoč nemškim podjetjem, ki bodo utrpela škodo zaradi koronavirusa.Podobne so številke v Franciji, kjer je okuženih nekaj več kot 1100 ljudi, zaradi virusa pa jih je umrlo 19. Francoski minister za zdravjeje včeraj razglasil, da bodo prepovedane vse prireditve in zborovanja, kjer bi se zbralo več kot tisoč ljudi, kljub prepovedi pa bo objavljen seznam dogodkov, koristnih za »nacionalno življenje«, ki se bodo lahko nadaljevali. Prepoved tako ne bo zadevala protestov. Med okuženimi z virusom so sicer tudi štirje poslanci in dva uslužbenca francoskega parlamenta.Virus, še bolj pa strah pred njim se širita tudi po Združenem kraljestvu. Največja veriga supermarketov Tesco je zato danes omejila nakupe antibakterijskih gelov in sprejev, testenin, trajnega mleka in konzervirane zelenjave na največ pet enot na osebo.Prva primera okužbe so pri očetu in sinu, ki sta pripotovala iz Italije, potrdili v Albaniji.Medtem pa epidemija koronavirusa na Kitajskem, kjer se je virus prvotno pojavil in zahteval največ žrtev, že slabi. Število na novo okuženih se vsak dan zmanjšuje. V soboto je bilo novih primerov okužbe 44, včeraj le še 40, kar je najnižja številka, odkar so 20. januarja letos začeli objavljati podatke o virusu. Že dva dni zapored ni bilo novih primer okužbe zunaj province Hubei, v kateri se je virus prvič pojavil. Vračanje vsakodnevnega življenja v običajne tirnice naznanja tudi delno odprtje zabaviščnega parka Disneyland v Šanghaju.Kljub temu kitajska podjetja pospešeno razvijajo nove tehnološke rešitve za uspešnejši nadzor nad epidemijo. V podjetju Hanwang Technology so razglasili, da so razvili tehnologijo za prepoznavo obrazov kljub zaščitnim maskam. V intervjuju za Reuters je podpredsednik podjetjapojasnil, da nova tehnologija omogoča »priključitev na temperaturni senzor, ki lahko zazna telesno temperaturo in hkrati, če je temperatura, denimo, nad 38 stopinj Celzija, identificira osebo«.