FOTO:Kriznim območjem po svetu iz EU letos 900 milijonov evrov

Podnebne spremembe krize še stopnjujejo

Glede na razrez začetnega letnega humanitarnega proračuna EU za leto 2020 bo največja donatorka humanitarne pomoči v svetu 400 milijonov evrov namenila za pomoč ljudem v konfliktu v Kongu, prebivalstvu na območju južno od Sahare, kjer je velika lakota ter za omilitev humanitarnih kriz zaradi nasilja v južnem Sudanu, Srednjeafriški republiki ter v kotlini ob Čadskem jezeru.Srednjemu vzhodu bo EU namenila 345 milijonov evrov pomoči, in to predvsem v sirski krizi, za begunce , ki so od tam zbežali v sosednje države, ter za blažitev posledic konflikta v Jemnu, so sporočili iz Evropske komisije.Za pomoč v Aziji in Latinski Ameriki je v letošnjem proračunu EU na voljo 111 milijonov evrov, ki bodo porabljeni za pomoč najbolj ogroženim v Venezueli ter sosednjim državam, kamor se zatekajo begunci iz te države, v Aziji pa bo EU še naprej nudila pomoč Afganistanu, kjer že skoraj štiri desetletja divja vojna, Mjanmaru in Bangladešu.Klimatske spremembe še povečujejo izpostavljenost držav za humanitarne krize. Sredstva EU bodo namenjena tudi za to, da bi se lahko ogrožene države bolje pripravile na različne naravne katastrofe , kot so poplave, gozdni požari in cikloni.Evropski komisar za krizno upravljanjeje ob sprejetju humanitarnega proračuna povedal, da EU s tem denarjem pomaga reševati milijone življenj po svetu. Vendar so humanitarne krize vse bolj zapletene in resne. »Konflikti ostajajo glavni razlog za lakoto in razseljevanja, podnebne spremembe pa to samo še stopnjujejo. Odgovornost EU je, da pokaže solidarnost in podpre pomoči potrebne,« je dejal Janez Lenarčič EU nudi humanitarno pomoč samo prek partnerskih humanitarnih ustanov, vključno z agencijami Združenih narodov, nevladnimi organizacijami in Rdečim križem.