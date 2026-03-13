Mit o Dubaju se ruši, kaj pravi Robert Golob?

Spoštovani bralke in bralci, pred vami je petkov pregled dogajanja v tem tednu in pogled v naslednje dni.

Po drugem tiru zapeljal prvi vlak

Teden je zaznamoval še en zgodovinski dogodek – drugi tir, najdražji gradbeni projekt v zgodovini države, ki je končno prevozen. Po letih dvomov, pandemije in vojne ter odhodu turških partnerjev je po progi zapeljal prvi vlak. Projekt je zaključil Kolektor in dobil referenco, ki ga postavlja na vrh gradbene lige v Jugovzhodni Evropi. Ironija? Projekt je za državo uspeh, za izvajalce skoraj brez dobička. Velika zmaga z zelo tanko maržo. Več na tej povezavi.

Takole je zapeljal po drugem tiru prvi vlak. FOTO: Leon Vidic

Ta teden so ohranili visoko raven ustvarjalnosti tudi kolegi s Sobotne priloge. »Zdaj, ko se bližamo koncu kampanje, se kristalizira, da izbiramo med dvema Slovenijama. Ljudje vedo, kdo bo s kom v koaliciji. Ve se, komu gre glas. Zato verjamem, da ima leva sredina realne možnosti, da mandat obdrži. Ne bo enostavno in razlika verjetno ne bo velika. Verjamem pa, da je to mogoče doseči,« je v pogovoru za Sobotno prilogo povedal premier Robert Golob. Več na tej povezavi.

Premier Robert Golob je spregovoril za Delovo sobotno prilogo. FOTO: Voranc Vogel

V višjo prestavo so prestavili tudi kolegi v Delovi video produkciji. V enem od naših studiev so polemizirali predstavniki političnih strank, ki jim kaže najbolje pred volitvami v državni zbor. Prišli so Jernej Štromajer (SD), Luka Mesec (Levica in Vesna), Janez Cigler Kralj (NSi, SLS in Fokus), Vladimir Prebilič (Prerod), Alenka Bratušek (Svoboda) in Senko Pličanič (Demokrati), v stranki SDS se na vabilo niso odzvali. Spremljali smo polemično, intrigantno in sporočilno razpravo. Več na tej povezavi.

Soočenje predstavnikov šestih strank v enem od Delovih studiev. FOTO: Matej Družnik

Krka še naprej ruši rekorde

Krka še naprej melje milijone: več kot 400 milijonov evrov dobička in prodajo nad dvema milijardama. Motor? Vzhod – predvsem Rusija. Medtem ko zahod govori o sankcijah, Krkino blagajno polni prav ruski trg. Dobiček je dodatno polepšal tečajni veter z deviz. Farmacevt za letos napoveduje novo rast, toda ostaja talec valut – posebej rublja, ki niha skupaj s ceno nafte. Približno 47.000 Slovencev ne drži zaman v rokah prav delnice Krke. Podrobnosti na tej povezavi.

Že drugič letos smo dočakali petek, trinajstega – dan, ki ga marsikdo razglaša za najbolj nesrečnega v letu, čeprav za to ni dokazov. Vraže o prekleti številki 13 izvirajo iz mešanice antike, krščanstva in ljudskega izročila, od Judove izdaje do templjarjev. Strah je tako močan, da hoteli preskakujejo trinajsta nadstropja, nekateri na ta dan ne sklepajo poslov. Ironija? Statistika kaže, da je nesreč celo manj – ker so ljudje bolj previdni. Več na tej povezavi.

Bližnji vzhod

Tujina? Nanjo ne moremo pozabiti, vojnam žal ni videti konca. Če odmislimo strahovito trpljenje »malih« ljudi, trpijo tudi investicije bogatejših. Dubaj, dolgo prodajan kot bleščeči otok stabilnosti, je čez noč dobil prizor iz vojne: nad mestom letijo iranske rakete, hoteli so improvizirana zaklonišča, ulice prazne. Mit o varnem davčnem raju poka po šivih – bogataši razmišljajo o odhodu, nepremičnine zastajajo, kapital omahuje. Mesto, ki je živelo od kriz drugih, se je prvič znašlo sredi nevihte. Zdi se, da je bil dubajski čudež le drag luksuzni balon. Več na tej povezavi.

Vprašanja tedna

