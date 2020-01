Krmilo severnoirske vlade znova Arlene Foster

Dogovor pomeben tudi zaradi brexita

Severnoirska skupščina, ki se je danes prvič po treh letih političnega zastoja znova sestala, je za predsednico severnoirske vlade imenovala vodjo unionistične stranke DUP, za njeno namestnico pa vodjo republikanskega Sinn FeinaTo je bilo mogoče, potem ko sta DUP in Sinn Fein v petek podprla dogovor o delitvi oblasti. Gre za kompromisni dogovor, ki sta ga v četrtek objavili britanska in irska vlada po devetih mesecih pogajanj, na katerih je sodelovalo pet glavnih severnoirskih strank. Te vse so podprle dogovor in so sedaj v 90-članski skupščini.Skupščina je nato danes potrdila še ministre polavtonomne vlade, pred tem pa je za svojega predsednika izvolila poslanca Sinn FeinaDogovor med drugim prvič predvideva uradno priznanje irskega jezika, kar je Sinn Fein zahteval že dolgo. Predvideva tudi hitrejše delovanje sodstva in mehanizmov za boj proti korupciji. Britanska vlada pa je obljubila vlaganja v javne službe na Severnem Irskem, ki je gospodarsko najbolj prikrajšani del Združenega kraljestva.Doseg dogovora je pomemben tudi v luči brexita, saj bo imela severnoirska skupščina besedo pri carinskih dogovorih, ki naj bi po izstopu Velike Britanije iz EU 31. januarja preprečili vrnitev fizične meje med Republiko Irsko in Severno Irsko. Če dogovora ne bi bilo do ponedeljka, bi morali razpisati nove volitve v severnoirsko skupščino.Polavtonomna vlada je 9. januarja 2017 razpadla, potem ko je iz nje izstopil Sinn Fein, ker Fosterjeva, ki je bila takrat severnoirska premierka, ni hotela odstopiti. Sinn Fein je zahteval, da odstopi med potekom preiskave financiranja sistema obnovljivih virov, ki ga je uvedla še kot severnoirska ministrica za gospodarstvo in naj bi davkoplačevalce stal okoli 570 milijonov evrov.Stranki sta vse odtlej druga drugo krivili za nastali položaj, propadlo pa je tudi že več krogov pogajanj. Ker Severna Irska ni imela izvršnih oblasti, so ji vladali javni uslužbenci.