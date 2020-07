Krmljenje s pomijami največje tveganje za izbruh

Ljubljana – Afriška prašičja kuga, ki za prašiče pomeni smrt, za rejce pa hud ekonomski udarec, je spet nevarno blizu Slovenije. Srbija je prejšnji teden obvestila evropsko komisijo o treh novih izbruhih pri domačih prašičih. Še večja nevarnost kot iz te države pa po besedah izr. prof. dr. Marine Štukelj grozi iz Madžarske in Nemčije.V Srbiji so prvi izbruh bolezni pri domačih prašičih potrdili konec julija lani, januarja letos pa so prve primere okužb zaznali še pri divjih prašičih. Pojav bolezni najprej pri domačih prašičih potem pri divjih je nenavaden, saj se je v večini drugih evropskih držav bolezen ...