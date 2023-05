Kronanje Karla III. bo starodavni obred, prilagojen občutljivostim sedanjosti

V nadaljevanju preberite:

Kronanjem so bili v zgodovini priča le izbrani predstavniki uradne religije, države oziroma aristokracije, in to iz posebnih razlogov. »Skrivnostnost kraljevine je njeno življenje,« je Walter Bagehot, znani esejist in novinar, v študiji angleškega ustavnega reda razmišljal o vlogi britanske monarhije oziroma pogojih za njen obstoj. Poldrugo stoletje zatem, v času obče transparentnosti, ko pred javnostjo ni skrito tako rekoč nič več, je tudi skrivnosti, povezanih z monarhijo, vse manj. Jutrišnje kronanje kralja Karla III. v tem pogledu ne bo nobena izjema.

V članku več o ozadju obreda, ki je nazadnje potekal pred sedemdesetimi leti, odmikih od tradicije in o tem, kaj je pravzaprav smisel kronanja v 21. stoletju.