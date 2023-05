Krpanje lukenj v sistemu sankcij proti Rusiji

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija je pred novo odločitvijo o širitvi sankcij proti Rusiji. Deset sprejetih svežnjev gospodarskih in drugih ukrepov ni prepričalo Kremlja o ustavitvi agresije na Ukrajino, vendar za Rusijo vse bolj višajo ceno vojne. Sistem sankcij EU je luknjičav, ker so v njem številne izjeme, vpeljane na željo držav, ki so imele pred očmi interese svojih podjetij. Tudi z bolj bolečimi in daljnosežnimi ukrepi, kot je embargo na nafto in naftne derivate, je Unija raje čakala, da bi bolje obvladala posledice za domačo preskrbo.