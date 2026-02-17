V krvavem družinskem obračunu na hokejski tekmi najmanj trije mrtvi

V strelskem napadu je moški, po poročanju ameriških medijev, streljal med hokejsko tekmo srednješolcev v dvorani v mestu Pawtucket, kjer je potekalo šolsko prvenstvo. Ustrelil je ženo in še dva svoja otroka, pri čemer naj bi ubil ženo in hčerko, drugega otroka pa ranil. Ranjeni sta bili še dve drugi osebi; vsi trije so v kritičnem stanju.

Policijski načelnik je zasluge za pomoč pri obvladovanju strelca pripisal tudi enemu izmed gledalcev. FOTO: Joseph Prezioso/Afp

Šlo naj bi za spor v družini, ki se je končal z umorom in samomorom, je ob sklicevanju na izjave neimenovanih predstavnikov zvezne policije poročala ameriška televizija Fox.

Strelski napad se je zgodil skoraj dva meseca po tem, ko je Rhode Island pretresel podoben tragičen dogodek na univerzi Brown, kjer je strelec ubil dva študenta in ranil devet drugih oseb. Ubil je tudi profesorja z univerze MIT v Massachusettsu; truplo strelca pa so nato odkrili v New Hampshiru in ugotovili, da je po napadih storil samomor.