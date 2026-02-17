  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    V krvavem družinskem obračunu na hokejski tekmi najmanj trije mrtvi

    Šlo je za načrtovan dogodek, le dva meseca po tem, ko je Rhode Island že pretresel podoben tragičen napad.
    Načelnica policije v mestu Pawtucket Tina Goncalves je prav tako dejala, da se zdi, da »je šlo za nameren dogodek, morda za družinski spor«. FOTO: Joseph Prezioso/Afp
    Načelnica policije v mestu Pawtucket Tina Goncalves je prav tako dejala, da se zdi, da »je šlo za nameren dogodek, morda za družinski spor«. FOTO: Joseph Prezioso/Afp
    STA, R. I.
    17. 2. 2026 | 08:52
    17. 2. 2026 | 08:56
    1:20
    V strelskem napadu je moški, po poročanju ameriških medijev, streljal med hokejsko tekmo srednješolcev v dvorani v mestu Pawtucket, kjer je potekalo šolsko prvenstvo. Ustrelil je ženo in še dva svoja otroka, pri čemer naj bi ubil ženo in hčerko, drugega otroka pa ranil. Ranjeni sta bili še dve drugi osebi; vsi trije so v kritičnem stanju.

    Policijski načelnik je zasluge za pomoč pri obvladovanju strelca pripisal tudi enemu izmed gledalcev. FOTO: Joseph Prezioso/Afp
    Policijski načelnik je zasluge za pomoč pri obvladovanju strelca pripisal tudi enemu izmed gledalcev. FOTO: Joseph Prezioso/Afp

    Šlo naj bi za spor v družini, ki se je končal z umorom in samomorom, je ob sklicevanju na izjave neimenovanih predstavnikov zvezne policije poročala ameriška televizija Fox.

    Strelski napad se je zgodil skoraj dva meseca po tem, ko je Rhode Island pretresel podoben tragičen dogodek na univerzi Brown, kjer je strelec ubil dva študenta in ranil devet drugih oseb. Ubil je tudi profesorja z univerze MIT v Massachusettsu; truplo strelca pa so nato odkrili v New Hampshiru in ugotovili, da je po napadih storil samomor.

    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

    Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    streljanjeZDAstrelski napadsamomorhokejtekmaRhode Island

    Magazin  |  Svet so ljudje
    ZDA

    Umrl avtor enega največjih Madonninih hitov

    Leta 2011 je bil sprejet v Dvorano slavnih tekstopiscev, prejel pa je tudi grammyja. Pisal je pesmi za številne znane izvajalke.
    17. 2. 2026 | 09:46
    Šport  |  Nogomet
    O rojaku nič slabega

    Cristiano Ronaldo je že kot otrok jokal, če ni zmagal

    Bivši portugalski nogometni reprezentant Nani je opisal svojega slavnega rojaka. Z njim je delil slačilnico pri Sportingu, Manchester Unitedu in reprezentanci
    17. 2. 2026 | 09:35
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Kaj pokaže združevanje anket pred volitvami

    Tudi če je metodologija izvedena skrbno in pravilno, je lahko ena sama anketa, vzeta iz konteksta, varljiva.
    17. 2. 2026 | 09:14
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Intervju

    Alenka Kranjac: Petnajst let sem v službi tiho prenašala mobing

    Več let je poučevala na šoli, kjer je doživljala mobing. O tem dolgo ni upala spregovoriti, vendar je pisala dnevnik.
    Danaja Lorenčič 17. 2. 2026 | 09:05
    Kultura  |  Razno
    Muzej nedolžnosti

    Muzej nedolžnosti po zapletih le prišel na ekrane

    Prvi Pamukov ljubezenski roman (imamo ga tudi v slovenskem prevodu) je posnet kot nadaljevanka v devetih delih.
    Peter Rak 17. 2. 2026 | 09:00
