V slabem tednu dni na Kubi že drugi izpad elektrike po celem otoku

Kubo je v soboto ponovno prizadel izpad električne energije po celotnem otoku, je na družbenem omrežju X sporočilo kubansko ministrstvo za energetiko in rudarstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za že drugi izpad elektrike po vsej državi v manj kot enem tednu.

Kubansko ministrstvo za energetiko je na družbenem omrežju zagotovilo, da so se že začela dela za ponovno vzpostavitev oskrbe z električno energijo.

S karibskega otoka so že v ponedeljek poročali o popolnem izpadu elektrike, pred tem pa je prav tako marca električni izpad prizadel zahodni del Kube.

Težave pri oskrbi se stopnjujejo. FOTO: Norlys Perez/Reuters

Država se že dalj časa sooča s težavami pri oskrbi z električno energijo, saj slednjo proizvaja z osmimi starimi termoelektrarnami, pri čemer nekatere obratujejo že več kot 40 let, se pogosto kvarijo ali pa jih morajo oblasti začasno ustavljati zaradi vzdrževanja, poroča AFP.

A težave pri oskrbi se stopnjujejo, odkar so ZDA v začetku letošnjega januarja zajele nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, ki je bil glavni zaveznik Kube v regiji, Venezuela pa je bila njena glavna dobaviteljica nafte.

Poleg tega so ZDA s carinami zagrozile vsem državam, ki bi Kubi prodale nafto. Ta je sicer ključnega pomena za proizvodnjo elektrike na otoku.