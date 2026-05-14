Ruske nafte bo zmanjkalo, kubanska kriza se poglablja, »dizla preprosto ni«

Kubanski minister za energijo in rudarstvo Vicente de la O Levy je v sredo opozoril, da se bodo kubanske energetske težave še poglobile, saj je nafta, ki jo je Rusija donirala konec marca, izčrpana, njegove besede povzema CNN.

»Razmere so zelo napete, postaja vse bolj vroče,« je dejal de la O Levy na kubanski državni televiziji, misleč na žgoče poletne mesece na karibskem otoku, ki povečujejo povpraševanje po energiji. Večkrat je ponovil, da so rezerve za napajanje obremenjenega sistema skoraj prazne: »Dizla preprosti ni.«

Z lonci in ponvami v znak protesta

V zadnjih dneh so se manjše skupine Kubancev zbirale zlasti ponoči, odšle na ulice in tolkle z lonci in ponvami v znak protesta proti daljšim izpadom energije.

Po ameriškem napadu na kubansko naftno bogato zaveznico Venezuelo januarja in izjavi Trumpove administracije, da kubanska vlada predstavlja grožnjo nacionalni varnosti ZDA, se je komunistični otok soočil z naftno blokado.

Štiri mesece odrezani od pošiljk

Kubanski uradniki pravijo, da so bili, razen ene ladje z donirano rusko nafto, že več kot štiri mesece odrezani od vseh pošiljk nafte iz ZDA.

Ta donacija nafte je bila porabljena v začetku tega meseca, Kubanci pa se redno soočajo z izpadi električne energije, ki pravzaprav trajajo večino dneva, če ne celo ves dan. »V Havani izpadi električne energije zdaj presegajo 20 do 22 ur na dan,« je dejal de la O Levy.

Nekateri Kubanci se pritožujejo, da ne dobijo dovolj energije niti za polnjenje naprav, kot so električni mopedi ali celo telefoni. Mnogi se sredi noči zbudijo – v kratkih trenutkih, ko elektrika je – da bi opravili osnovna opravila, kot sta pranje perila in kuhanje.

Čeprav je de la O Levy dejal, da otok vse bolj uporablja sončno energijo zaradi panelov, ki jih je donirala Kitajska, je dejal, da oblačnost in vremenske razmere večkrat pomenijo nihanje in nestabilnost proizvedene energije. Brez dragih baterij za shranjevanje električne energije, ki jo proizvajajo paneli, ti ne zagotavljajo nobenega oddiha v nočnih urah med največjim povpraševanjem, navaja CNN.

Najhitrejša sončna revolucija s pomočjo Kitajske Kuba s pomočjo Kitajske izvaja eno najhitrejših širitev sončne energije na svetu, poroča CNN. V manj kot letu dni je država postavila približno en gigavat novih sončnih zmogljivosti, delež obnovljivih virov v proizvodnji elektrike pa povečala s treh na približno deset odstotkov. Do leta 2028 namerava odpreti 92 sončnih parkov, ki naj bi skupaj zagotavljali dva gigavata električne energije. Pospešek je neposredno povezan z energetsko krizo. Zaradi ameriškega pritiska na dobavo nafte, prekinitve venezuelskih pošiljk in razpadajoče infrastrukture se Kuba sooča z množičnimi izpadi elektrike. Prav zato oblast sončno energijo predstavlja kot strateški izhod iz odvisnosti od uvoženih fosilnih goriv. Ključno vlogo ima Kitajska. Uvoz kitajskih sončnih panelov na Kubo je z okoli treh milijonov dolarjev leta 2023 narasel na 117 milijonov dolarjev leta 2025. Poleg opreme Kitajska sodeluje tudi pri financiranju in gradnji sončnih parkov. Strokovnjaki poudarjajo, da gre za izjemno hiter energetski preobrat za državo velikosti Kube. Hkrati opozarjajo, da sončna energija za zdaj še ne rešuje temeljnih težav: omrežje ostaja dotrajano, baterijskih hranilnikov primanjkuje, izpadi elektrike pa so še vedno pogosti. Kljub temu kubanski primer kaže, kako lahko geopolitični pritisk in energetska negotovost pospešita prehod v obnovljive vire – posebej v državah, ki želijo zmanjšati odvisnost od uvoza nafte in plina.

Trumpova administracija poskuša kubansko vlado prisiliti, da politično in gospodarsko odpre otok ter odstavi najvišje vodstvo, da bi odpravile gospodarske sankcije.

Trump razmišlja o uporabi vojaške sile

Predsednik Donald Trump je dejal, da je kubanska vlada na robu propada in da razmišlja o uporabi vojaške sile za zavzetje otoka. Kubanski uradniki so jezno zavrnili pritisk in obljubili, da se bodo uprli vsakemu vojaškemu posredovanju s silo.

V sredo je State Department v sporočilu za javnost navedel, da ZDA ponujajo otoku sto milijonov dolarjev pomoči za izvedbo t. i. »smiselnih reform kubanskega komunističnega sistema«.

»Odločitev je v rokah kubanskega režima, ali bo sprejel našo ponudbo pomoči ali zavrnil ključno pomoč za reševanje preživetja in bo na koncu odgovoren kubanskemu ljudstvu za to, da je oviral ključno pomoč,« je zapisano v sporočilu.