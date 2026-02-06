Kako gre mraz, kakršnega na Kubi ne pomnijo, na roke Trumpu

Ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu gre pri obračunavanju s kubanskim režimom, ki se ga je odločil strmoglaviti, na roko tudi mraz. Nič stopinj Celzija ob severni obali je najnižja temperatura, kar so jih izmerili v državi, v kateri pravega mraza sploh ne poznajo, toplih odej nimajo, še manj toplih oblačil. Zgodovinski mraz je napočil na dan, ko se je sesul sistem preskrbe z elektriko, na bencinskih črpalkah pa ni bilo več bencina. Trump je Kubi danes poslal za šest milijonov dolarjev humanitarne pomoči, hkrati mu je uspelo zapreti vse naftne pipice, tudi mehiško.