Kuba na natezalnici: še en električni mrk, na poti ruski tanker

Američani grozijo, da ruski nafti nikakor ne bodo dovolili vstopiti na Kubo, kjer je pomanjkanje vse hujše.

Kubanci so po ponedeljkovem popolnem električnem mrku tudi ta konec tedna dočakali v temi, sesul se je celoten sistem preskrbe z elektriko. Še vedno so skoraj brez bencina, primanjkuje tudi vode. Olja na ogenj ves čas doliva ameriški predsednik Donald Trump, ki si sproti izmišlja nove grožnje, hkrati pa njegov zunanji minister Marco Rubio govori o dobrih obetih za začetek resnih pogajanj. Proti Kubi pluje ruski tanker, ki mu Američani že grozijo, iz Mehike pluje proti Kubi barka s humanitarno pomočjo. Ameriška blokada Kube traja že od leta 1962. Zgodil se je že drugi popolni električni mrk v enem tednu. Razglašena je pripravljenost na splošni ljudski odpor. Ameriška blokada Kube traja že od leta 1962, še nikoli pa ni bilo tako hudo, kakor je zadnje dni. Tudi takrat ne, ko je Mihail ...