Kuba odgovarja na Trumpove grožnje

Kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel se je v torek ostro odzval na izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi ZDA lahko zavzele Kubo. Sporočil mu je, da bi v tem primeru naletele na »neuničljiv odpor«. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je medtem zanikal poročanje New York Timesa, da Washington zahteva odstavitev Diaz-Canela.

Trump, ki že tedne trdi, da je Kuba na robu propada, je v ponedeljek v pogovoru z novinarji v Beli hiši to ponovil in dodal, da bi ZDA lahko karibsko državo prevzele tudi s »posredovanjem v kakršnikoli obliki«. Izrazil je prepričanje, da bo imel »čast zavzeti Kubo«, češ da lahko s to komunistično državo počne, kar hoče, saj ji zmanjkuje goriva, potem ko so ZDA januarja prisilile Venezuelo, da ji prekine prodajo nafte.

Diaz-Canel mu je v torek na družbenem omrežju X odgovoril, da je Kuba v primeru najslabšega scenarija prepričana, »da se bo vsak zunanji napadalec soočil z neuničljivim odporom«, poročajo tuje tiskovne agencije.

ZDA je obtožil, da Kubi skoraj vsakodnevno grozijo, da bodo s silo zrušile njen ustavni red. »To je edini način, na katerega je mogoče pojasniti ostro gospodarsko vojno, ki jo vodijo kot kolektivno kaznovanje celotnega naroda,« je dodal.

Ameriški državni sekretar Rubio pa je v torek zanikal pisanje časnika New York Times, ki je v ponedeljek poročal, da so uradniki Trumpove administracije kubanskim predstavnikom nakazali, da ZDA želijo odstranitev predsednika Diaz-Canela z oblasti, ker da nasprotuje spremembam, ne da bi pri tem zahtevali popolno strmoglavljenje komunistične vlade.

V sporočilu, objavljenem na X, je Rubio v torek zvečer članek označil za lažen, češ da se časnik tako kot mnogi drugi mediji zanaša na »šarlatane in lažnivce, ki trdijo, da so dobro obveščeni«.

V odzivu na poročanje časnika pa je predstavnica kubanskega veleposlaništva v Washingtonu Tanieris Dieguez poudarila, da nič, kar zadeva politični sistem in ustavni model Kube, ni in nikoli ne bo del pogajanj. Opozorila je še, da ameriški embargo, ki velja od leta 1962, še vedno ovira odnose Havane z ameriškimi podjetji.

Trump je sicer na posredovanje na Kubi začel namigovati že v začetku leta po napadu na Venezuelo in zajetju predsednika Nicolasa Madura. Uvedel je tudi prepoved prodaje venezuelske nafte Kubi, ki se sooča z najhujšo gospodarsko krizo od komunistične revolucije leta 1959. Otoško državo je v ponedeljek prizadel popoln izpad električne energije, ki so jo po navedbah oblasti danes znova vzpostavili po vsej državi.