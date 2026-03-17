Kuba se prilagaja Trumpovim časom

Z ameriško administracijo se pogovarja vnuk Raúla Castra, imenovan Rakovica.

Na Kubi se dogajajo spremembe, kakšnih ni bilo desetletja. Navidezni voditelj, predsednik Miguel Díaz-Canel, je stiske vlade, države in ljudstva na dolgo in široko razložil na tiskovni konferenci, kakršne še ni bilo. Potrdil je tudi Trumpove trditve, da se Washington in Havana pogajata. ZDA sicer trdijo, da o padcu havanskega režima, Kuba pa, da je beseda o koncu blokade. Objavili so tudi ime kubanskega pogajalca. To je Raúl Guillermo Rodríguez Castro, vnuk 95-letnega Raúla Castra, ki v resnici še vedno vlada. Zadnje dni so na otoku izpustili na prostost nekaj političnih zapornikov, ki so sedeli v ječi od julija 2021, ko so prvič množično, toda mirno protestirali študenti. Po Havani in okoliških krajih so konec tedna prebivalci protestirali, razbijali so s posodami, v temi hodili po ...