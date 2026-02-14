Kuba, tako sama sredi ponorelega sveta

Karibski otok se zaradi pomanjkanja goriva in ameriškega pritiska pripravlja na spremembe.

Havanske ulice so skoraj prazne, sem in tja kakšen taksi, sem in tja kakšen avtobus, sem in tja kakšen pešec. Elektrike skoraj ni, hrano jim pošiljajo predvsem iz Mehike, ena ladja je priplula prejšnji teden, naslednja bo prihodnje dni. Bencina ne pošilja nihče. Venezuela je blokirana, še sama o sebi ni prepričana, kdo ji vlada in kakšen bo jutri. Mehika je paralizirana zaradi resnih groženj iz Washingtona, v Havano pošilja hrano, ne upa si prekršiti Trumpovih navodil glede nafte, boji se zase in za svojo prihodnost. Rusija malo godrnja, potem se drži ob strani, Kitajska tudi. Kuba nima prav ničesar, da bi se zanjo izplačalo tvegati. Tudi simbolno ne več. Kuba nikakor ni Venezuela. Na Kubi je vse skrajno negotovo, ozračje pa se vendarle spreminja. Petinšestdeset let je minilo, odkar so ...