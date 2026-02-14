  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Kuba, tako sama sredi ponorelega sveta

    Karibski otok se zaradi pomanjkanja goriva in ameriškega pritiska pripravlja na spremembe.
    Havanske ulice in avenije so skoraj prazne. FOTO: Adalberto Roque/AFP
    Havanske ulice in avenije so skoraj prazne. FOTO: Adalberto Roque/AFP
    Tone Hočevar
    14. 2. 2026 | 05:00
    10:05
    A+A-
    Havanske ulice so skoraj prazne, sem in tja kakšen taksi, sem in tja kakšen avtobus, sem in tja kakšen pešec. Elektrike skoraj ni, hrano jim pošiljajo predvsem iz Mehike, ena ladja je priplula prejšnji teden, naslednja bo prihodnje dni. Bencina ne pošilja nihče. Venezuela je blokirana, še sama o sebi ni prepričana, kdo ji vlada in kakšen bo jutri. Mehika je paralizirana zaradi resnih groženj iz Washingtona, v Havano pošilja hrano, ne upa si prekršiti Trumpovih navodil glede nafte, boji se zase in za svojo prihodnost. Rusija malo godrnja, potem se drži ob strani, Kitajska tudi. Kuba nima prav ničesar, da bi se zanjo izplačalo tvegati. Tudi simbolno ne več. Kuba nikakor ni Venezuela. Na Kubi je vse skrajno negotovo, ozračje pa se vendarle spreminja. Petinšestdeset let je minilo, odkar so ...
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

    Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Premium
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Naložba v kulturni razvoj, ki smo jo čakali desetletja

    Zakaj potrebujemo Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti ter kaj od tega pričakujejo ustvarjalke in ustvarjalci?
    Pia Prezelj 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pustna sobota

    Dober krof pri Berzu? Tradicionalen recept, izkušnje in dobra ekipa

    V dneh pred pustom se vije pred slaščičarno Berzo na Vrhniki, ki je drugič osvojila naziv za naj krof Slovenije, dolga vrsta. Obiskali smo jih tudi mi.
    Simona Bandur 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Strateški posvet o zdravstvu

    Izboljšanje učinkovitosti ob hkratni varnosti pacientov

    Največji izzivi v zdravstvu so organizacija, vodenje, merjenje kakovosti in nadzor.
    Andreja Žibret 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Strateški posvet o zdravstvu

    Izboljšanje učinkovitosti ob hkratni varnosti pacientov

    Največji izzivi v zdravstvu so organizacija, vodenje, merjenje kakovosti in nadzor.
    Andreja Žibret 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
