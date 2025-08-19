Kubanci iščejo novo prihodnost v Curitibi

V nadaljevanju preberite:

Odkar so ameriške oblasti v Trumpovi novi eri spremenile odnos do kubanske diaspore na Floridi in drugod v ZDA, se kubanski prišleki, ki so v Miamiju najmočnejša skupnost, počutijo potisnjene v kot. Najtrša kubanska desnica iz Trumpovih oblastnih vrst se za navadne smrtnike iz kubanske diaspore noče potegovati, da ne bi zašla v težave. Kar so prej doživljali drugi prišleki z juga zahodne poloble, zdaj udarja tudi po Kubancih. Zato po novem bežijo v Brazilijo.