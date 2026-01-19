Kubanski režim je v hudih težavah

Po zajetju Nicolása Madura je režim na otoku še posebno ranljiv.

Donald Trump očitno ni zadovoljen z odstranitvijo zgolj enega latinskoameriškega diktatorja. Odkar je 3. januarja ugrabil venezuelskega predsednika Nicolása Madura, sta Donald Trump in njegov kubansko-ameriški državni sekretar Marco Rubio večkrat poudarila, da je Kuba naslednja. Trump je 11. januarja dejal, da bi moral tamkajšnji režim skleniti dogovor, »preden bo prepozno«, in dodal, da se njegova administracija »pogovarja s Kubo«. Poleg tega je objavil fotografijo, na kateri kadi cigaro v Havani, prestolnici Kube. Čeprav so Trumpovi nameni nejasni, je očitno, da je kubanski režim zdaj zelo ranljiv. Desetletja je preživel tako, da si je pridobival močne zaveznike, kot je Sovjetska zveza, ki so podpirali njegovo državno nadzorovano gospodarstvo. Od leta 2000 je bila Venezuela ...