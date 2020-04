Kuciakov morilec obsojen na 23 let zapora

Preberite še: Iz levega v densi populizem

Slovaško posebno sodišče v kraju Pezinok blizu Bratislave je danes zaradi umora slovaškega preiskovalnega novinarjain njegove zaročenke21. februarja 2018 na 23 let zapora obsodilo bivšega vojakaSodbo so izrekli brez navzočnosti obsojenca. Tožilstvo je zahtevalo obsodbo na 25 let zapora, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr. Marček je dvojni umor priznal med preiskavo , ko je trdil, da je umora izvršil ob pomoči drugega obtoženca v primeruSzab zanikakrivdo. Na 15 let zapora so lani obsodili posrednika pri umoru Zoltana Andruska , ki je priznal krivdo že pred začetkom sojenja.Ostala dva obtoženca – domnevni naročnik umora, podjetnik, čigar posle je preiskoval Kuciak, in domnevna organizatorka– zanikata krivdo.