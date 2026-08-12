Kupi nevarnih odpadkov tresejo vlado v Zagrebu

Več kot 68.000 ton nevarnih odpadkov, zakopanih ali odloženih na območju z vodnimi viri za tisoče ljudi, ni le lokalna zgodba iz Like, temveč preizkus, koliko zares velja pojem pravne in okoljske države na Hrvaškem. Ta teden se zaradi afere Odpad trese vlada Andreja Plenkovića, opozicija zahteva izredno sejo in glasovanje o nezaupnici, javnost pa se sprašuje, ali gre za posamezne zlorabe ali za sistem, ki takšne posle dovoljuje. Kako je lahko v Gospić neopaženo pripeljalo približno 1700 tovornjakov z nevarnimi odpadki? Kdo je na tej shemi zaslužil in od kod vse so uvažali odpadke? V politični spopad med vlado in opozicijo se je vključil tudi predsednik Zoran Milanović.