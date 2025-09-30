Kurti v ohlajenih odnosih z ZDA ostro brani svoja stališča

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so ZDA prekinile strateški dialog s Kosovom, je mandatar Albin Kurti med bivanjem v New Yorku potožil, da ga Washington napada zaradi njegove zavezanosti pravni državi. Kurti, ki doma tone v vse hujšo politično in institucionalno krizo, je pred kosovskimi lokalnimi volitvami, ki bodo 12. oktobra, v ZDA ostal brez vidnejših srečanj na visoki ravni. Na Kosovu mu neradi prisluhnejo tamkajšnji Srbi, v ZDA pa so mu pozorno prisluhnili le študentje in predstavniki diaspore.

Brez srečanj na visoki ravni z ameriškimi ali svetovnimi voditelji se je Albin Kurti v New Yorku lahko rokoval le s premierom Belgije, kongresnikoma ter predstavniki Omana, Belizeja in Granade. V zadnjega pol leta Kosovo močno zaznamuje kriza, ki jo je začinilo še drastično poslabšanje odnosov z glavno zaveznico države, ZDA. Kot smo poročali sredi septembra, je Washington za nedoločen čas prekinil načrtovani strateški dialog s Kosovom, ker so zaskrbljeni zaradi dejanj Kurtijeve vlade, ki povečujejo napetosti in nestabilnost v državi in regiji.