Kurzu za osem mesecev pogojne zaporne kazni

Deželno sodišče na Dunaju je danes nekdanjega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza zaradi lažnega pričanja pred parlamentarnim preiskovalnim odborom obsodilo na osem mesecev pogojne zaporne kazni, poročajo tuje tiskovne agencije. Nekdanji vodja avstrijske vlade je že napovedal pritožbo.

Kurz je bil obtožen, da je prikril svoj vpliv pri imenovanju članov nadzornega sveta in uprave državnega holdinga ÖBAG. Med njimi je bil tudi nekdanji generalni sekretar finančnega ministrstva Thomas Schmid, ki je prevzel mesto generalnega direktorja ÖBAG.

Preiskovalni komisiji je Kurz leta 2020 dejal, da je bil o odločitvi obveščen vnaprej, a da dodatno ni bil vpleten. Vendar pa je tožilstvo na podlagi sporočil SMS med njima domnevalo, da je bil močno vpleten v izbiro osebja in da je s Schmidom najkasneje od sredine leta 2017 redno izmenjeval mnenja o tej temi.

Tako je danes tudi razsodilo sodišče, ki je ugotovilo, da je imel nekdanji kancler pri imenovanju odbora večji vpliv, kot je priznal pred odborom. Njegov nekdanji vodja kabineta Bernhard Bonelli, ki je bil soobtožen v primeru, je bil zaradi istega kaznivega dejanja obsojen na šest mesecev pogojne zaporne kazni.

Tožilstvo je poleg pogojne kazni za Kurza zahtevalo tudi denarno kazen. Sojenje je avstrijska javnost spremljala s precejšnjim zanimanjem.

Kurz, ki je pred začetkom sojenja oktobra lani sicer obtožbe znova zavrnil, je danes že napovedal pritožbo.

Nekdanji »čudežni deček« evropskih konservativcev je med letoma 2020 in 2021 vodil koalicijsko vlado Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) in Zelenih, nakar je zaradi obtožb jeseni 2021 odstopil. Pred tem je med letoma 2017 in 2019 vodil koalicijsko vlado ÖVP in svobodnjakov (FPÖ)

Potem ko je decembra 2021 napovedal popoln odhod iz politike, je postal podjetnik in lobist.