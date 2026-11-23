Srbski režiser Emir Kusturica znova sproža polemike svetovnih razsežnosti. Za ruski Prvi kanal je posnel dokumentarni film Naš krst. Patriarh, v katerem je nastopil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Dokumentarec je posvečen 80. rojstnemu dnevu patriarha Kirila. Premierno so ga predvajali 20. novembra, ko je poglavar Ruske pravoslavne cerkve praznoval okroglo obletnico. Čeprav ruski predsednik redko daje intervjuje, je ob tej priložnosti spregovoril o globalni vlogi Rusije, vojni v Ukrajini, odnosih z Zahodom in duhovni prihodnosti ruske civilizacije. Vladimir Putin čestital patriarhu Kirilu. FOTO: Alexander Kazakov/AFP Ko ga je Kusturica vprašal, kakšno sporočilo želi poslati ukrajinskemu ljudstvu, je Putin sprva dejal, da je to »občutljivo vprašanje in da ne ve, ali bi nanj ...