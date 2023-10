Kvečjemu premori za pomoč palestinskim civilistom

V nadaljevanju preberite:

»Civilisti morajo biti vedno in povsod zaščiteni,« je bilo sporočilo predsednika evropskega sveta Charlesa Michela na začetku vrha EU, na katerem so voditelji sinoči še razpravljali o Bližnjem vzhodu. Za vrh so visoki diplomati pripravili skupno stališče s pozivom k »stalnemu, hitremu, varnemu in neoviranemu dostopu humanitarne pomoči­ do tistih, ki jo potrebujejo, z vsemi potrebnimi ukrepi, vključno s humanitarnimi koridorji in premori«.

Premier Robert Golob je ob začetku vrha povedal, da Slovenija ni vzpostavila nadzora na meji zaradi migracijskih tokov, temveč zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in terorizma. Če bo vzpostavljena pomiritev na Bližnjem vzhodu, bi po njegovem mnenju po božičnih praznikih lahko bili »spet tam, kjer smo bili prej«. Nadzor na mejah bo tudi tema njegovih pogovorov z italijansko premierko Giorgio Meloni 14. novembra v Rimu.