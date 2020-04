Laburist, ki je naredil največ za razcvet britanskega konservatizma

Vodja opozicije je pregovorno najtežja služba v britanski politiki, toda tistemu, ki v tej vlogi blesti, je pot na oblast tako rekoč zagotov­ljena. To je veljalo tako za Tonyja Blaira kot za Davida Camerona, ki sta se, preden sta postala ministrska predsednika, v tej službi kalila tri oziroma pet let in se, pod težo pričakovanj, razvila v prvovrstna politika, sposobna razmišljati kot vodji države in ne zgolj kot vodji stranke.Jeremy Corbyn se je v zadnjih petih letih, kot prvi obraz britanske opozicije, tej transformaciji, vsaj takšen je bil vtis, zavestno upiral. Vodja laburistov ni postal zato, da bi zmagal na volitvah, ampak ...