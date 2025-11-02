Lačni Američani se bojijo za državno pomoč

V nadaljevanju preberite:

Yolanda po rodu iz Gvatemale je iz centra za pomoč v hrani v virginijskem Arlingtonu odnesla dve veliki vreči najnujnejšega za svojo družino: jajca, fižol, papriko, zamrznjene tortilje in pice, mleko, sadje. V premožnem predmestju prestolnice Washington bodo pomoči potrebne zalagali tudi po končanju zveznih subvencij ta konec tedna, saj sredstva dobivajo od drugod. Milijoni Američanov, ki prejemajo dodatno prehrambeno pomoč SNAP, pa se bojijo pomanjkanja hrane.