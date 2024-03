Ladja s humanitarno pomočjo za Gazo ima tehnične težave

Izplutje ladje Open Arms s humanitarno pomočjo za prebivalce Gaze so zaradi tehničnih težav preložili, je v nedeljo poročal ciprski radio RIK. Ladja istoimenske španske humanitarne organizacije s približno 200 tonami pitne vode, hrane in zdravil na krovu naj bi iz ciprskega pristanišča Larnaka prvotno izplula v nedeljo zvečer.

To bo predvidoma prva pošiljka pomoči v okviru pomorskega humanitarnega koridorja za Gazo, o katerem je evropska komisija napovedala, da se bo odprl minuli konec tedna.

Ladja Open Arms, ki je pravzaprav predelan vlačilec, naj bi do nerazkrite lokacije ob obali Gaze potrebovala dva do tri dni. Na cilju bo pomoč raztovorila ekipa ameriške humanitarne organizacije World Central Kitchen. Ta ima v Gazi 60 kuhinj, kamor naj bi razdeljevala hrano.

Ladja naj bi odplula v prihodnjih urah, je za ciprsko tiskovno agencijo CNA v nedeljo popoldne povedal tiskovni predstavnik ciprske vlade. Dodal je, da iz varnostnih razlogov točnega časa odhoda ne bodo objavili.

Ladja je bila pred tem v nedeljo podvržena varnostnemu pregledu izraelske strani.

Pobude za dostavo pomoči v Gazo tako iz zraka kot z morja so se okrepile v luči vse resnejših opozoril Združenih narodov in drugih organizacij, da je v palestinski enklavi lakota skoraj neizbežna, več otrok pa je že umrlo zaradi pomanjkanja hrane.

Po navedbah ZN pomoč iz zraka in po morju sicer ne more v celoti nadomestiti pomoči, ki dospe po kopnem, zato pozivajo Izrael, naj z odprtjem dodatnih poti in prehodov omogoči več dobav. Deležen je tudi obtožb, da ovira dostavo pomoči.