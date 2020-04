FOTO:Lahko bi bilo slabše … lahko bi bili v Venezueli

Strah je v Venezueli upravičen; kako ne bi bil, ko pa je novi koronavirus zamajal tudi veliko bolj robustne zdravstvene sisteme po svetu. Karibska država, ki je že več let prispodoba za humanitarni kolaps brez primere, je na svetovnem indeksu zdravstvene varnosti uvrščena med najslabše pripravljene na izbruh pandemije. Zaradi družbenih in političnih razmer je že pred zdravstveno krizo zaprosilo Slovenijo za ­repatriacijo več deset venezuelskih Slovencev in njihovih družinskih članov. V domovino svojih prednikov je letos prišlo 23 ­ljudi, še 15 bi jih moralo, toda ­pandemija jim je za nedoločen čas ­prekrižala načrte in ...