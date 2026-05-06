Lahko Kitajska doseže, da bo EU izgubila pomen?

Prav to bo poskušal narediti, če bodo Evropejci še naprej rezali popkovino, s katero so povezani s kitajskim trgom.

Kitajska ugibanja o evropski postavitvi pravnih orodij za preprečitev vstopa kitajske opreme in različnih drugih izdelkov na trg EU so se te dni pokazala za upravičena. Tiskovna predstavnica evropske komisije Siobhan McGarry je v ponedeljek izjavila, da bodo v Bruslju ukrepali, da bi preprečili uporabo evropskih skladov za projekte sončne energije, ki zajemajo razsmernike, naročene pri tveganih dobaviteljih. EU bo omejila uporabo kitajskih sončnih razsmernikov v projektih, financiranih iz evropskih skladov. Peking je zagrozil s povračilnimi ukrepi. Spor med Brusljem in Kitajsko se zaostruje. Gre za družbe iz štirih držav: Kitajske, Rusije, Severne Koreje in Irana. Ker od vseh omenjenih samo Kitajska nadzira 80 odstotkov svetovnega trga sončnih razsmernikov, je jasno, da se ta ukrep nanaša ...