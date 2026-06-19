Lahko »kralj severa« zruši Starmerja?

Četudi je na četrtkovih nadomestnih volitvah v Makerfieldu na severu Anglije premočno slavil kandidat vladajoče laburistične stranke, britanski premier Keir Starmer ne more biti zadovoljen z izidom. V parlament je bil namreč izvoljen njegov največji kritik Andy Burnham, dosedanji župan Manchestra, ki je šel v volilno tekmo samo zato, da bi na čelu stranke in vlade zamenjal nepriljubljenega Starmerja.

Nadomestne volitve na Otoku niso med najpomembnejšimi političnimi dogodki, razen če so povezane s širšimi spremembami v političnih strankah. Tekma v Makerfieldu, volilnem okrožju s 77.000 registriranimi volivci, je od začetka veljala za izjemo.