FOTO:»Lahko noč!« – in to je bilo vse

Prav primer Gu Hara je bil povod za peticijo, s katero zahtevajo strožje kazni za tiste, ki snemajo intimne odnose in nato te posnetke uporabijo za izsiljevanje.



Grožnje nekdanjega fanta

Gu Hara je še ena žrtev groženj zaradi intimnih posnetkov.

S spletno peticijo zahtevajo strožje kazni za tovrstne izsiljevalce.

Samomori so del korejskega pop šovbiznisa.

Zaslužka željni snemalci nastavljajo kamere tudi v ženska stranišča in motele, zato preiskovalci uporabljajo posebne naprave za odkrivanje snemalnih naprav.



Neznosen pritisk

Ne le zvezdnice, tudi številne druge mladenke so žrtve izsiljevanja. Policija je lani obravnavala 6800 tovrstnih primerov.

Maja so jo našli nezavestno v njenem domu. Pozneje se je opravičevala javnosti in oboževalcem, ker jim je zaradi neuspelega poskusa samomora povzročila skrbi, in vsem obljubila, da bo z njo vse v redu. Oktobra se je poslovila od Sulli, prijateljice in kolegice iz K-pop skupine, ki si je vzela življenje. V soboto je na instagramu objavila svojo fotografijo v postelji in kratko sporočilo: »Lahko noč!«V nedeljo je policija sporočila, da so 28-letno zvezdonašli mrtvo v njenem stanovanju v luksuzni četrti Seula. Začeli so preiskavo, čeprav prevladuje prepričanje, da ji je tokrat uspelo končati mlado življenje. »Lepo spi, angel! Mirno spi. Ljubim te!« je bilo eno od sporočil njenih oboževalcev in zdi se, da tudi iz tega odzvanja žalosten ton slovesa od tistih, ki so se posvetili »zabavi«, nato pa se znašli pod velikanskim stresom, potonili v depresijo ter se soočili z brezizhodnimi težavami življenja na visoki nogi.Gu Hara je bila tako kot Sulli članica ženske K-pop skupine Kara, ki se ji je pridružila, ko je imela komaj 17 let. Pozneje je zapustila skupino, se posvetila solistični karieri ter poleg južnokorejskega uspešno osvojila še japonski trg. Zdelo se je, da ni stvari, ki bi lahko ogrozila njeno slavo.Nato je lani tožila nekdanjega fanta, ki ju je snemal med njunimi intimnostmi in ji grozil, da bo videoposnetke objavil na internetu., ki je po poklicu frizer, je še eden od nadutih južnokorejskih mladeničev, čigar družbena vloga se je povečala zaradi velikanske medijske pozornosti, osredotočene na posnetke seksa s prelepo megazvezdo. Sodišče ga je lani avgusta razglasilo za krivega zaradi groženj, da bo objavil video, ne pa tudi zaradi snemanja. Uspelo mu je dokazati, da je Gu Hara privolila v snemanje.Prav primer Gu Hara je bil povod za spletno peticijo, ki jo je podpisalo 275.000 ljudi, z njo pa zahtevajo od predsedniškega urada strožje kazni za tiste, ki snemajo intimne odnose in nato te posnetke uporabijo za izsiljevanje. Podpisniki peticije so zahtevali tudi uvedbo novega predpisa, po katerem bi se morali pod komentarji na družabnih omrežjih vsi podpisati s polnim imenom. Med najbolj gorečimi aktivistkami proti spletnemu nasilju je bila prav 25-letna Sulli, ki je bila žrtev zlobnih obtožb in žaljivk, in to samo zato, ker se je odkrito borila za pravico do tega, da ne nosi modrčka.A še preden se je administracija zganila, je Sulli podlegla globoki depresiji. Njena smrt pred mesecem in pol je zelo prizadela Gu Hara. Jokala je pred televizijskimi kamerami in obljubljala, da bo samo sebe okrepila s še bolj napornim delom. »Upam, da je[Sullijino pravo ime] nekje, kjer lahko počne, kar si želi,« je zapisala na instagramu. Pod neznosnim pritiskom javnosti, ki neusmiljeno posega v vse kotičke zasebnosti zvezd, se je nato odločila, da bo za vedno zaspala. Samomor je najpogostejši vzrok smrti med Južnimi Korejci, starimi od 10 do 39 let. Še posebej pogosti so med estradnimi zvezdami, ki so po eni strani pod neusmiljenim nadzorom menedžerskih družb, po drugi pa pod neomejenimi pričakovanji občinstva.V Južni Koreji močno primanjkuje strokovne podpore posameznikom, katerih duševno zdravje ne prenese pritiskov. Samomori so čedalje pogosteje del korejskega pop šovbiznisa. O samomorih mladih tako pišejo tudi v južnokorejskih medijih. Smrt ne sme postati pričakovan izid hitro zgrajene kariere. A za zdaj se o tem samo govori, zvezde pa padajo druga za drugo. Same, žalostne in sposobne reči samo še »lahko noč«.