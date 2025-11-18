Lahko Trump zagotovi mir v Gazi?

Vprašanje, ali lahko Donald Trump zagotovi mir v Gazi, ni le politična dilema, temveč tudi test, ali je možno krvavi konflikt preoblikovati v infrastrukturni in gospodarski projekt, ki bo preoblikoval celoten Bližnji vzhod. V času, ko se vrednost obnove Gaze in širših regijskih koridorjev meri v stotinah milijard dolarjev, je odgovor na to vprašanje pomemben tudi za globalno gospodarstvo in energetske tokove.

Članek razčleni, kako Trumpov mirovni načrt v 20 točkah povezuje klasično varnostno agendo – prekinitev ognja, razorožitev Hamasa, mednarodne sile – z ambiciozno vizijo gospodarske povezljivosti, od IMEC-a do tekmovanja s kitajsko pobudo pas in pot. Pri tem pokaže, na katerih točkah se lomijo interesi Izraela, arabskih držav, Turčije in ZDA, ter postavi vprašanje, ali je »oskubljena« palestinska državnost lahko sprejemljiva osnova trajnega miru ali le recept za novo stopnjevanje napetosti.