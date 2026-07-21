Lahko v Manili preprečijo naslednjo veliko vojno?

V filipinskem mestu Manila se bodo danes zbrali zunanji ministri držav Aseana (zveza držav jugovzhodne Azije), pridružili so se jim tudi zunanji ministri Kitajske, ZDA in Rusije. Že seznam udeležencev tega zasedanja razkriva, katere najpomembnejše teme so na dnevnem redu, tako da je mogoče vnaprej reči, da gre za pomemben preizkus, ki bo napovedal odgovor na vprašanje, ali lahko diplomacija v Aziji prepreči nov oboroženi spopad, ki bi bil nevarnejši od sedanjih vojn. Odnos med Manilo in Pekingom je na najnižji ravni od leta 1975. Od desetih članic Aseana jih ima pet izhod na Južnokitajsko morje. Na dnevnem redu tudi vojna v Burmi in premirje med Tajsko in Kambodžo. Najpomembnejša tema v središču indo-pacifiškega območja je odnos med Manilo in Pekingom, ki je na najnižji ravni od leta ...