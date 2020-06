Lani je na svetu izginilo 11,9 milijona hektarov gozdov

Brazilsko vodstvo ne nasprotuje uničevanju gozdov

Domorodna plemena so bila najboljši čuvarji tropskih gozdov, vendar jih zdaj izrinjajo interesi kapitala. FOTO: Tatiana De Nevo/AFP

V lanskem letu je vsakih šest sekund na svetu izginil kos gozda velikosti nogometnega igrišča, poroča britanski BBC. Kar tretjino izgub je prispevala Brazilija, kjer je bilo v lanskem letu izginjanje tropskih gozdov v zadnjih trinajstih letih najhitrejše. Skupno je v lanskem letu glede na podatke iz študije, narejene na univerzi v Marylandu, izginilo 11,9 milijona hektarov tropskih gozdov, od tega je bilo kar 3,8 milijona hektarov starih pragozdov.z Inštituta za svetovne vire pravi, da je tako hitro krčenje gozdov nesprejemljivo. »Nesprejemljivo tudi zato, ker že vemo, kako je krčenje mogoče ustaviti. Če se vlade odločijo za primerno in učinkovito omejevalno politiko, podprto z ustrezno zakonodajo, se izginjanje gozdov zmanjša. Če pa vlade sprostijo omejitve pri požiganju gozdov ali namignejo, da bodo določena območja prvotnih prebivalcev odprla za komercialno rabo, gozdovi izginjajo še hitreje.«Seymourjeva je seveda namigovala na Brazilijo, kjer za kmetijske namene ali za rudarjenje sekajo in požigajo ogromne površine tropskih pragozdov. »Opazili smo kar nekaj novih žarišč izsekavanja brazilskega tropskega gozda na območjih domorodnih plemen. Gozd se še posebno uničuje v zvezni državi Pará, kjer pripravljajo površine za kmetijstvo in rudarjenje,« praviiz organizacije Global Forest Watch (Svetovna gozdna straža).V nasprotju z Brazilijo pa na primer v Indoneziji, kjer je vlada ostro posegla v dogajanje, že tretje leto zapored krčenje in izsekavanje tropskega gozda upada. »Indonezijska vlada si je od leta 2011 načrtno prizadevala za zaščito gozdov z različnimi ukrepi za preprečevanje gozdnih požarov, s prepovedjo požiganja gozdov za pridobivanje kmetijskih površin in s prepovedjo širjenja plantaž oljnih palm,« pravi Liz Goldman iz Global Forest Watch.