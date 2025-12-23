Tretji najbogatejši Zemljan se je s 40,4 milijardami vpletel v medijski prevzem

Eden najbogatejših in najvplivnejših tehnoloških mogotcev na svetu Larry Ellison, soustanovitelj in predsednik uprave podjetja Oracle, se je odločil osebno vplesti v eno največjih in najglasnejših medijskih bitk v zadnjih letih. Ellison je namreč osebno zagotovil 40,4 milijarde dolarjev financiranja za Paramount Skydanceovo sovražno prevzemno ponudbo za Warner Bros., poroča Reuters.

Kaj se je zgodilo?

Paramount Skydance, družba, ki jo vodi David Ellison, sin Larryja Ellisona, je predložila ponudbo v višini približno 108,4 milijarde dolarjev (30 dolarjev za delnico) za prevzem celotnega Warner Bros. Discovery, vključno s filmskimi in televizijskimi studii, pretočnimi storitvami, kabelskimi omrežji in drugimi vsebinami. Warner Bros. je imel sicer na mizi že Netflixovo ponudbo za 83 milijard dolarjev (za določeno premoženje), je poročala AP.

Warnerjeva uprava naj bi še vedno podpirala Netflixovo ponudbo, čeprav bo zdaj preučila spremembe v Paramountovi ponudbi. FOTO: AFP

Uprava Warner Bros. Discovery je prvotno zavrnila Paramountovo ponudbo, ker po njenem mnenju Paramount nima dovolj trdnih zagotovil glede financiranja, češ da je bila ponujena podpora pretežno iz družinske družbe Ellison Trust, ki jo je lahko kadarkoli spremeniti ali razveljaviti, je poročal Financial Times.

Da le ne bi kultni filmski studio prešel v roke Netflixa, se je zdaj Larry Ellison osebno zavezal, da bo nepoklicno jamčil za posel s 40,4 milijarde dolarjev, nase pa je prevzel še morebitne odškodninske obveznosti, povezane s poslom. Poleg tega se je strinjal, da ne bo razveljavil družinskega sklada Ellison Trust ali prenesel njegovih sredstev, medtem ko transakcija poteka.

Paramount je tudi povečal višino odškodnine, če dogovor ne bi dobil regulatornega dovoljenja, na 5,8 milijarde dolarjev, s čimer je uskladil svojo ponudbo z Netflixovo, kar je eden ključnih elementov, ki jih zahtevajo potencialni investitorji in regulatorji. Borba med Paramount Skydanceom in Netflixom za nadzor nad Warner Bros. Discovery predstavlja enega največjih medijskih prevzemov nove generacije.

Njegova garancija za 40,4 milijarde USD je ena izmed največjih osebnih finančnih obveznosti v zgodovini medijskih prevzemov. FOTO: AFP

Čigava bo naposled medijska družba, še ni znano

Tako Paramountova kot Netflixova ponudba lahko naleti na strogo preiskavo regulatorjev v ZDA in Evropi, ki so zaskrbljeni zaradi koncentracije moči v medijski industriji, še navaja Reuters.

Od objave novice so se delnice Paramount Skydance in Warner Bros. Discovery zvišale, saj vlagatelji to ocenjujejo kot pozitiven signal za prihodnjo varnost podjetij. Medtem ko nekateri analitiki opozarjajo, da lahko to pomaga Paramountu, drugi menijo, da sam posel še vedno ne zagotavlja prepričljive prednosti nad Netflixovo ponudbo, investitorji in regulatorji pa da bodo še naprej ocenjevali tveganja in koristi obeh scenarijev.

Warnerjeva uprava naj bi še vedno podpirala Netflixovo ponudbo, čeprav bo zdaj preučila spremembe v Paramountovi ponudbi, preden bo dokončno priporočilo sporočila delničarjem. Odločitev bo na koncu v rokah lastnikov.