Larry Page odhaja iz Kalifornije, razlog so novi davki za milijarderje

Soustanovitelj Googla Larry Page je prekinil poslovne vezi s Kalifornijo. Po dokumentih, v katere je imel vpogled Business Insider, je večino svojih podjetij in premoženjskih struktur do konca leta 2025 preoblikoval oziroma preselil iz Kalifornije, da bi se izognil morebitni izpostavljenosti novemu davku na premoženje.

Njegova družinska pisarna Koop je bila konec decembra iz Kalifornije preoblikovana in registrirana v zvezni državi Delaware. Enako velja za več drugih subjektov, med njimi Flu Lab LLC (raziskave gripe) in One Aero, podjetje, povezano z njegovimi projekti letečih avtomobilov, ki ima sedež na Floridi.

Tudi podjetje Dynatomics, zagonsko podjetje iz leta 2023, ki se ukvarja z uporabo umetne inteligence v letalski proizvodnji, je bilo preoblikovano iz kalifornijskega v delawarski subjekt, z novim naslovom v Teksasu. Po navedbah vira ekipa kljub temu še vedno deluje v Kaliforniji.

Decembra je New York Times poročal, da Page razmišlja o selitvi na Florido zaradi predlagane referendumske pobude v Kaliforniji, ki bi uvedla 5-odstotni davek na premoženje za posameznike z več kot milijardo dolarjev premoženja. Davek bi veljal retroaktivno od 1. januarja 2026 za vse, ki bi se takrat šteli za kalifornijske rezidente.

Po besedah vira blizu Pagea je ta Kalifornijo že zapustil, ni pa jasno, ali gre za trajno selitev. Larry Page je po Bloombergovem indeksu drugi najbogatejši človek na svetu.

Poleg tega je Page iz Kalifornije v Delaware preselil tudi podjetja, povezana z nakupi otokov v Portoriku, na Deviških otokih in Fidžiju. Tudi dobrodelna organizacija Oceankind, ki jo je ustanovila njegova žena Lucinda Southworth, je bila decembra preoblikovana iz kalifornijskega v delawarski subjekt.

Delaware je priljubljena izbira zaradi ugodnega davčnega okolja, večje zasebnosti in specializiranega sodišča za gospodarske spore, kar je za Pagea, znanega po izjemni diskretnosti, še posebej pomembno.

Predlagani davek je naletel na ostre kritike v tehnološnih in političnih krogih. Tveganje množičnega bega kapitala in inovacij iz Kalifornije so izpostavili med drugim vlagatelj Vinod Khosla, župan San Joseja Matt Mahan, David Sacks ter odvetnik Alex Spiro.