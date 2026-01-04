Lastnika kluba Le Constellation v središču preiskave

Tudi štiri dni po uničujočem požaru, ki je zahteval najmanj 40 življenj, 119 ljudi pa je bilo poškodovanih, marsikdo huje, sta Crans-Montana in Švica v šoku. Ljudje pripovedujejo o grozljivih prizorih v klubu Le Constellation, novinarji zapisujejo presunljive zgodbe o obupanih starših, ki svoje otroke iščejo po bolnišnicah in mrtvašnicah, še vedno so neodgovorjena vprašanja o varnostnih standardih, fotografije s prizorišča pa ne potrebujejo besed. A vedno bolj prihaja v ospredje zgodba zakonskega para Jacquesa in Jessice Moretti, ki sta pred desetimi leti zapuščen lokal spremenila v središče zabave po smučanju. To je zdaj postalo središče preiskave tragedije.

Lokal sta zakonca odprla decembra 2015 kot »eleganten prostor s prazničnim vzdušjem«, namenjen mladim. Bil je namreč eden redkih, ki je sprejemal goste, stare 16 let in več, zaradi česar je postal priljubljen kraj za najstnike. Prizorišče z živo glasbo in mizami za biljard je ponujalo pijačo po dostopnejših cenah, vstopnine ni bilo, kletni del hiše je bil pogosto spremenjen v plesišče, kjer so nastopali didžeji.

Škofje vodijo nedeljsko mašo, posvečeno žrtvam požara. Švica je petek, 9. januarja, razglasila za dan žalovanja. FOTO: Maxime Schmid/AFP

Lastnika, ki imata danes sicer več restavracij s korziško hrano, so lokalni mediji hvalili, da sta pripomogla k večji privlačnosti Crans-Montane za francosko govoreče turiste. Inšpekcija je bila v baru trikrat in vse je bilo skladno s predpisi, je pred dnevi novinarjem povedal lastnik. In še, da sta z ženo po tragediji popolnoma strta.

Jessica in Jacques Moretti naj bi imela sina, velik del leta naj bi preživela na Korziki, francoskem otoku, od koder je doma mož, ona pa prihaja z Azurne obale. Viri pravijo, da je bila žena v klubu, ko je zagorelo, in je dobila opekline na roki, medtem ko je mož tisto noč delal drugje. Oba sodelujeta s preiskovalci pri preiskavi vzrokov tragedije. Kot pa poroča francoski časopis Le Parisien, je Jacques Moretti organom pregona v Franciji sicer znan že desetletja. Pred približno 30 leti naj bi bil vpleten v primere zvodništva, pred 20 leti je v francoski Savoji prestajal zaporno kazen zaradi goljufije, ugrabitve in odvzema prostosti. A to je preteklost, policijski vir je za časopis povedal, da Moretti od takrat ni bil več vpleten v organizirani kriminal.

Švicarske oblasti so začele kazensko preiskavo zoper lastnika bara. Kot piše Le Monde, je tožilka Béatrice Pilloud v petek novinarjem povedala, da po prvih ugotovitvah vse kaže na to, da je zagorelo zaradi žarečih isker, pritrjenih na steklenice šampanjca, in da je bilo vse preblizu stropa. Požar je izbruhnil v kleti, ki je bila nabito polna mladih veseljakov, na edinem stopnišču pa je nastala gneča. Stopnišče je očitno imelo osrednjo vlogo v tragediji, saj je bila to edina pot za pobeg iz kleti, ki pa je zaradi ozke zasnove postala smrtonosno ozko grlo. Videoposnetki na družbenih omrežjih prikazujejo nizek lesen strop, prekrit z zvočnoizolacijsko peno, ki se je vnel, plameni so se hitro širili, medtem ko so udeleženci silvestrske zabave še naprej plesali, ne da bi se zavedali nevarnosti.

Jacques in Jessica Moretti sta lokal odprla decembra 2015 kot »eleganten prostor s prazničnim vzdušjem«, namenjen mladim. FOTO: družbena omrežja

Zakonca Moretti tako preiskujejo zaradi suma uboja iz malomarnosti, telesne poškodbe iz malomarnosti in požiga iz malomarnosti. Krajevna policija je sporočila, da javni tožilec za njiju ni zahteval pripora in da jima ni bila izrečena prepoved potovanja, a da je preiskava zapletena in bo trajala nekaj časa, saj bodo pri rekonstrukciji dogodkov sodelovali gasilski strokovnjaki, gradbeni inšpektorji in forenzične ekipe.

Novinarji so se medtem dokopali tudi do reklamnih videov kluba: »Constellation Crans-Montana vas pozdravlja vsak dan od 9. do 2. ure zjutraj, 365 dni v letu brez prekinitev.« Natakarice v videu strežejo steklenice »gorečega« šampanjca, na glavi pa imajo nenavadne neonske motoristične čelade. Tako naj bi bila videti tudi silvestrska noč – do pol dveh zjutraj prvega januarja, ko je bilo vsega konec.