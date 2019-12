Lastniki policiji oddali 56.350 kosov prepovedanega orožja

Hitra prepoved nevarnega orožja

Točnih podatkov o orožju ni

Po ocenah je na Novi Zelandiji do 1,5 milijona kosov strelnega orožja.

Od marca letos je v Novi Zelandiji prepovedano polavtomatsko in avtomatsko strelno orožje. FOTO: Nick Perry/AP

Uvajajo register orožja

Danes se izteka rok, do katerega so lahko lastniki avtomatskega in vojaškemu podobnega strelnega orožja na Novi Zelandiji brez kazenskih posledic policiji za denarno nadomestilo predali to od letos prepovedano orožje. Od jutri bodo lastniki prepovedanega orožja kazensko odgovorni, orožje jim bodo lahko zaplenili, grozi pa jim tudi do pet let zapora. Do včeraj je policija zbrala in na uničenje poslala 56.350 kosov takšnega orožja in okrog 180.000 delov, ki omogočajo predelavo, poroča Al Jazeera.Novozelandska vlada in parlament sta avtomatske in vojaškim podobne puške na hitro prepovedala letos po marčnem terorističnem napadu v Christchurchu , ko je avstralski skrajni desničars prav takšnim orožjem pobil 51 ljudi. Po sprejeti prepovedi nakupa in nošenja takšnega orožja je vlada oblikovala odkupno shemo, po kateri so do danes od lastnikov odkupovali prepovedane kose orožja in jim pri tem zagotovili amnestijo. Od jutri dalje amnestija ne velja več, tudi podaljševanja roka ne bo, sporočata vlada in policija.Kolikšen delež prepovedanega orožja pomeni 56.000 zbranih pušk, novozelandska policija ne zna oceniti, ker nihče ne ve natančno, koliko orožja je na Novi Zelandiji in kakšne vrste je. V tej državi namreč že od leta 1982 ni centralnega registra strelnega orožja, zato vse temelji zgolj na grobih ocenah. Po teh naj bi bilo v državi od 1,2 do 1,5 milijona kosov različnega strelnega orožja, takšnega, ki je primerno za napad in za hitro pobijanje in je od letos prepovedano, pa naj bi bilo kakšnih 150.000 do 180.000 kosov. Ne glede na pomanjkanje podatkov pa je policija z odkupljeno količino orožja zadovoljna in jo šteje za uspeh v boju proti terorizmu in za večjo varnost.Zdaj, ko se odkupna shema za prepovedano orožje končuje, pa prihaja na vrsto druga skupina ukrepov, napoveduje vlada s predsednicona čelu. Za dolgoročno večjo varnost v državi bodo namreč znova uvedli centralni register strelnega orožja in postavili pogoje, k jih bodo morali izpolnjevati tisti, ki bodo hoteli dobiti dovoljenje za nošenje orožja. Vsekakor dovoljenja ne bodo mogli dobiti tisti, ki bodo na kakršenkoli način zagovarjali ekstremizem, tisti, ki so bili obravnavani zaradi nasilnih kaznivih dejanj, ljudje s psihičnimi težavami in tisti, ki so nagnjeni k samomorilnosti.