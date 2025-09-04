Lastniki strani s pornografskimi fotografijami političark pod preiskavo

Italijanski državni tožilci so sprožili preiskavo proti lastnikom pornografske strani, na kateri so uporabniki objavljali eksplicitne, obdelane in ponarejene fotografije znanih italijanskih žensk.

Med njimi so se znašle tudi italijanska predsednica vlade Giorgia Meloni in vodja opozicije Elly Schlein ter številne igralke, političarke in vplivnice, poroča Politico.

Stran, ki je obstajala vse od leta 2005, je imela pred zaprtjem več kot 700.000 uporabnikov. Ena izmed žrtev je za spletno stran Fanpage dejala, da je pornografska stran za odstranitev slik zahtevala do 1000 evrov mesečno.

Melonijeva je ostro obsodila zlorabo fotografij in v odzivu za časopis Corriere della Sera pozvala k hitri identifikaciji in strogi kazni odgovornih. Izpostavila je tudi, da nedolžna vsebina v napačnih rokah postane orožje, in poudarila potrebo po večji digitalni odgovornosti in ozaveščanju o morebitnih zlorabah.

Svoje je pristavila tudi političarka Alessia Morani. »Komentarji in takšna zloraba so nedopustni in ogabni,« je zapisala na svojem facebook profilu.

Zaradi zlorabe fotografij je po tožbah političark in novinark tožilstvo sedaj začelo preiskavo. Skupina Meta je prav tako zaradi zlorabe fotografij pred kratkim blokirala italijansko facebook stran »Mia Moglie« (Moja žena), kjer so moški delili intimne fotografije svojih partnerk brez privolitve.

Italija t. i. maščevalno pornografijo – deljenje zasebnih in seksualnih fotografij – z zakonodajo kaznuje od leta 2019.