Neznani objekt vdrl v latvijski zračni prostor, vojska opozorila prebivalce

Latvijske oborožene sile so poročale o novem vdoru neznanega letečega objekta v zračni prostor države v bližini meje z Rusijo in Belorusijo. Zaradi morebitne nevarnosti so prebivalce obmejnih območij pozvale, naj se umaknejo v zaprte prostore in se ne približujejo sumljivim predmetom. Približno pol ure pozneje so sporočile, da je objekt zapustil latvijski zračni prostor in da je nevarnost minila.

»Obveščamo vas, da obstaja grožnja v zračnem prostoru. Če opazite nizko leteč ali sumljiv predmet, se mu ne približujte,« so latvijske oborožene sile opozorile v objavi na družbenem omrežju X. Vojska ob prvem obvestilu ni pojasnila, za kakšen objekt gre, od kod je priletel in ali je šlo za brezpilotni letalnik. Po približno 30 minutah je sporočila, da je objekt zapustil državo in da neposredne nevarnosti za prebivalstvo ni več.

Dogodek je zadnji v vrsti incidentov, povezanih z brezpilotnimi letalniki, ki zaradi vojne v Ukrajini vse pogosteje zaidejo v zračni prostor držav ob vzhodni meji Nata. Podobne primere so v zadnjih mesecih zaznali tudi v Estoniji, Litvi in na Finskem. Varnostne razmere v baltski regiji so se dodatno zaostrile zaradi ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo, zlasti na pristanišča in terminale za pretovor nafte ob Baltskem morju. Ukrajina želi s takšnimi napadi omejiti ruske prihodke od izvoza energentov in zmanjšati gospodarsko sposobnost Moskve za nadaljevanje vojne.

Nekateri ukrajinski brezpilotni letalniki so med napadi zašli s predvidene poti in prečkali meje sosednjih držav. Kijev opozarja, da ruske sile uporabljajo sisteme za elektronsko bojevanje, s katerimi motijo navigacijske signale in lahko spremenijo smer leta brezpilotnih letalnikov. Rusija po drugi strani Ukrajino obtožuje, da pri napadih na rusko ozemlje izkorišča bližino zračnega prostora članic Nata oziroma ga uporablja kot kritje. Ukrajinske oblasti takšne očitke zavračajo.

Današnji incident se je končal brez poročil o škodi ali poškodovanih, izvor neznanega objekta pa za zdaj ni pojasnjen.