Lavrov: Evropa dela vse, da bi preprečila mirovne pogovore o Ukrajini

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriške vlada predsednika Donalda Trumpa. V nagovoru na Generalni skupščini ZN je tudi zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje.

»Medtem ko Evropa spoznava nesmiselnost svojih dejanj, dela vse, kar lahko, da bi preprečila mirno rešitev in obete pogajanj, za katere se zanima več strani, vključno s Trumpovo vlado,« je dejal v nagovoru, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije.

Zahod po njegovih besedah ukrajinsko vlado oskrbuje z orožjem in pomaga Kijevu »pri ciljanju civilistov in civilne infrastrukture z droni in raketami«.

Glede vojne v Ukrajini je zagotovil, da bo Rusija vztrajala pri svojih ciljih. »Cilji posebne vojaške operacije bodo doseženi, grožnja ruski varnosti bo odpravljena in vrnilo se bo mirno življenje. To se bo zgodilo ne glede na okoliščine,« je dejal.

Kritičen je bil tudi do Zahoda, češ da »se manjšina, ki pet stoletij prevlada na račun virov drugih narodov, ne odreka poskusom za ohranitev privilegijev in vsiljevanje svojih pravil vsem«. Menil je, da se te države obnašajo vse bolj nepredvidljivo in ogrožajo dobrobit milijonov.

Lavrov se je sicer danes ob robu v GS ZN prvič od začetka ruske vojne proti Ukrajini srečal z nemškim zunanjim ministrom Johannom Wadephulom. Po navedbah neimenovanega nemškega diplomata je Wadephul Rusijo pozval, naj opusti svojo nevarno poti stopnjevanja do Nemčije, Evrope in Nata.