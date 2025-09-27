Lavrov ostro napadel Izrael: Grozi razstrelitev celotnega Bližnjega vzhoda

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes na zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku ostro kritiziral Izrael in ga obtožil, da želi »razstreliti celoten Bližnji vzhod«. Ob tem je obsodil pozive k priključitvi zasedenega Zahodnega brega in izsiljevanje zahodnih držav glede iranskega jedrskega programa.

»Izraelci z nezakonito uporabo sile proti Palestincem ter agresivnimi dejanji proti Iranu, Katarju, Jemnu, Libanonu, Siriji in Iraku danes grozijo, da bodo razstrelili celoten Bližnji vzhod,« je dejal Lavrov.

Ruski minister je posebej izpostavil pozive skrajno desnih ministrov v vladi izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja k priključitvi Zahodnega brega, kar bi po njegovih besedah pokopalo vsako možnost za vzpostavitev neodvisne palestinske države.

Ravno ta teden so Palestino priznale nekatere evropske in druge države, med njimi Združeno kraljestvo, Francija, Kanada in Avstralija. Izrael in ZDA, njegovi zavezniki, vzpostavitvi palestinske države ostro nasprotujeta.

Lavrov je kritiziral tudi »sabotažo diplomatskih prizadevanj« Zahoda v jedrskih pogajanjih z Iranom, potem ko je Varnostni svet ZN prejšnji petek zavrnil rusko-kitajski predlog za odlog sankcij proti Iranu. Po njegovih besedah je zavrnitev pobude »končno razkrila resnično politiko Zahoda, ki sabotira iskanje konstruktivnih rešitev ter želi z izsiljevanjem doseči enostransko popuščanje Irana.«

Številne države, vključno z Rusijo, dosedanje sankcije proti Iranu že ignorirajo in še naprej trgovale z njim. Rusija je že napovedala, da ponovne uvedbe sankcij ZN ne namerava upoštevati.