Lavrov v Havani oster do ZDA, EU obtožil rusofobije

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v ponedeljek prispel na Kubo in na srečanju s kolegom Brunom Rodriguezom kritiziral ZDA, ki da želijo ohraniti svetovno prevlado in drugim državam narekovati njihovo politiko, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Lavrov ima v programu turneje po Latinski Ameriki še obisk Venezuele in Brazilije.

To je njegov drugi obisk Kube v zadnjem letu. FOTO: Handout AFP

»Želijo ohraniti svojo prevlado, svojo hegemonijo in svoj diktat, zato se poslužujejo sredstev, ki ne vključujejo diplomacije, ampak izsiljevanje, ultimate, grožnje, uporabo vojaške sile in sankcije,« je izjavil vodja ruske diplomacije na srečanju z Rodriguezom.

Kot navaja portal ruske tiskovne agencije Tass, je bil Lavrov kritičen tudi do EU, ki jo je obtožil rusofobije.

Na srečanju z Brunom Rodriguezom je Lavrov kritiziral ZDA. FOTO: Ramon Espinosa/Pool

Kuba in Rusija sta obe deležni ameriških sankcij. Kuba je pod ameriškim embargom vse od komunistične revolucije na tem otoku pred več kot 60 leti, Rusija pa je podvržena sankcijam zaradi aktualne vojne v Ukrajini.

Lavrov se je sestal tudi s kubanskim predsednikom Miguelom Diaz-Canelom, s katerim sta se pogovarjala o krepitvi dvostranskih odnosov, še navaja AFP.

To je drugi obisk Lavrova na tem karibskem otoku v manj kot letu dni. Državi sta se še zbližali po koncu leta 2022, ko je Diaz-Canel obiskal Moskvo in predsednika Vladimirja Putina.

Državi sta podpisali več sporazumov o gospodarskem sodelovanju. »V letu 2023 se je naša dvostranska trgovina v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za devetkrat,« je decembra na državni televiziji povedal ruski veleposlanik v Havani Viktor Koroneli.

Po uradnih ruskih podatkih je trgovinska menjava med državama leta 2022 znašala 450 milijonov ameriških dolarjev.

Udeležil se je tudi polaganja venca pri spomeniku Joseju Martiju. FOTO: Acn Via Reuters

Med aprilskim obiskom se je Lavrov Kubi zahvalil za razumevanje glede vojne v Ukrajini. Havana, ki je pozivala k rešitvi spora s pogajanji, ni nikoli obsodila ruske ofenzive.

V svojih izjavah ob tokratnem obisku je Lavrov posredno omenjal vojno v Ukrajini, ko je poudaril, da je tam vse od izbruha konflikta leta 2014 bilo ubitih manj civilistov kot v aktualni izraelski ofenzivi v Gazi. Ponovil je poziv k premirju in oblikovanju palestinske države, piše Tass.

Lavrov je Kubo medtem že zapustil in prispel v Caracas. V programu turneje ima še obisk Brazilije, kjer se bo udeležil srečanja zunanjih ministrov skupine G20.