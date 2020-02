Laži, grožnje in kosmati beli kužek

Roger Stone. Foto Andrew Caballero-reynolds Afp

Več tožilcev odstopilo od primera

Hillary Clinton je plačevala Christopherja Steela. Foto Simon Dawson Reuters

New York – Ogorčeni spopad med ameriškimi demokrati in republikanskim predsednikom za resnico zadnjih volitev se nadaljuje, pa čeprav jeprestal tako preiskavozaradi ruskega vmešavanja v zadnje volitve kot proces razrešitve zaradi ukrajinskega v sedanje. Morda pa Bela hiša prav zato vrača udarec z vplivanjem na obsodbo dolgoletnega Trumpovega svetovalcaV ukrajinski aferi je bil Trump obtožen in bo tako ostalo za vekomaj, poudarjajo ameriški demokrati, v ruski pa naštevajo njegove nekdanje tesne sodelavce, ki so se znašli za zapahi. Po propadlem procesu razrešitve okrepljeni republikanski predsednik vrača z obtožbami, da gre za načrtno uničevanje življenj, in je vsaj pri svojem dolgoletnem znancu Rogerju Stonu potegnil črto. Zaradi lažnih pričanj in groženj drugim pričam je temu grozilo do devet let zapora in Trump je proti tožilcem, ki so zahtevali v njegovih očeh tako ekscesno kazen, izstrelil tviterske rafale.Za demokrate je to frontalni napad na vladavino prava in neposredno vmešavanje politike v pravosodje, ki ZDA po njihovem prepričanju spreminja v banana republiko, uredniški odbor New York Timesa je takšno obnašanje primerjal s pritiski na pravosodje v avtokracijah, kot Egipt, Rusija in Venezuela, ter dvomljivih demokracijah, kakršna je Madžarska. Predsednikovi tviti so vznemirili celo pravosodnega ministra, a je ta že sam obračunaval z obtožbami na račun nikoli prej kaznovanega 67-letnega lobista, ki je sodeloval že s številnimi republikanskimi predsedniki odnaprej.Ena od obtožb je navajala njegove grožnje z odvzemom belega kosmatega kužka druge pričein Stonovi zagovorniki poudarjajo, da bi zagrožena kazen pomenila daljši zapor kot za bančni rop, izsiljevanje ali preprodajo mamil. Zdaj se je izkazalo, da je vodja porote, ki je obsodila Stona, neuspela demokratska kongresna kandidatka in glasna Trumpova nasprotnica.​Ameriški konservativci napovedujejo še več razkrivanj domnevnih napak posebnega tožilca Roberta Muellerja. Ta sicer ni našel dokazov za Trumpovo sodelovanje z ruskim spodkopavanjem ameriških volitev iz leta 2016, zato pa je zaradi davčnih utaj, laži in podobnih nepravilnosti obtožil vrsto tesnih predsednikovih sodelavcev. Trump zdaj tvita, da je posebni tožilec lagal kongresu, »Muellerjeva prevara« pa je po njegovem mnenju sodna zmota, sramota, absurd in žalitev za državo.Več tožilcev se je zaradi predsednikovega pritiska že distanciralo od primera ali celo odstopilo, kot so pokazale tudi njegove prošnje ukrajinskemu predsedniku, pa Trump ne namerava odstopiti od iskanja ozadij dogodkov iz leta 2016. V poskuse pridobivanja dokazov spletnega portala Wikileaks, ki je objavil del demokratskega elektronskega dopisovanja, je bil skupaj z lastnikom kužke Biance vpleten Roger Stone.Predsednik in njegovi so še naprej prepričani, da so leta 2016 vladajoči demokrati v sodelovanju z vodstvom zveznega preiskovalnega urada FBI nezakonito nadzorovali člane njegove predsedniške kampanje ter podtaknili dokaze, ki naj bi pripeljali do njegovega volilnega poraza in kasneje razrešitve. Muellerjeva preiskava res ni mogla potrditi obtožb tako imenovanega Steelovega dosjeja, pridobljenega v sodelovanju britanskega in ruskih obveščevalcev ter plačanega s sredstvi Trumpove nasprotnice