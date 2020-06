Lažne rezervacije pokvarile Trumpovo zmagoslavje v Tulsi

Daleč od prejšnjih prizorov gneče na Trumpovih predvolilnih prireditvah. Foto Leah Millis Reuters

Aplikacija TikTok.

New York – So predvolilno zmagoslavje v Tulsi pokvarili ameriški mladi? V njegovem štabu so se hvalili, da si za 19 tisoč mest v areni oklahomskega mesta prizadeva milijon ljudi, v soboto pa ni bila napolnjena niti do polovice. Sodelavci republikanskega predsednika obtožujejo radikalne protestnike, ki naj bi v Tulsi udeležencem preprečevali prihod, nekateri pa v ozadju vidijo usklajeno akcijo številnih ameriških mladih uporabnikov družbenih omrežij.Trumpa so naokrog prenesli ameriški najstniki, je v soboto zvečer tvitnil politični analitik: »Moja šestnajstletna hčerka in njeni prijatelji imajo na stotine vstopnic.« Kritik republikanskega predsednika ZDA je domneval, da so enako naredili mladi po vseh ZDA, »medtem ko se bedaki iz kampanje hvalijo z milijonom vstopnic. lol.« Številni tviteraši so mu odgovarjali, da so tudi njihovi otroci in vnuki pokupili vstopnice, nekapa je dodala: »Niso bili le najstniki, stara sem šestdeset let in imam tristo vstopnic. In sem demokratka iz Oklahome.«Javila se je tudi demokratska kongresnicas pohvalo lažnih rezervacij mladih uporabnikov TikToka in K-popa. Prva je spletna platforma za deljenje videoposnetkov, druga ljubiteljev korejske pop glasbe, zagovorniki lažnih rezervacij pa naj bi zelo pazili, da jih niso dobili. Video posnetke, ki so druge spodbujali k rezervacijam, so kmalu odstranili. »Ah ne, prijavila sem se za Trumpovo prireditev, pa ne morem iti, ker sem bolna,« so navajali sarkastično izjavo ene od njih. Mladi so za TikTok plesali pred posnetki svojih rezervacij ter navajali izgovore, zakaj ne morejo na Trumpovo predvolilno zborovanje, med drugim zaradi nujnega sprehajanja rastlin ali zalivanja kamnov.Trump je na predvolilno zborovanje povabil celo vrsto znanih konservativcev od arkansaškega senatorja, kongresnikovindo britanskega. Republikanski predsednik zaradi tega morda ne bo zaključil s svojimi predvolilnimi zborovanji, bo pa moral dobro premisliti o njihovi prihodnji organizaciji.