Le Pen ali Bardella? Philippe ali Attal? Odštevanje do obdobja po Macronu

Takoj po lokalnih volitvah konec marca je v Franciji neuradno začela teči že nova volilna kampanja. Čez manj kot leto, 13. maja 2027, se namreč izteče drugi in zadnji predsedniški mandat Emmanuela Macrona. Pretendentov za njegovo nasledstvo je že veliko, nemalo pa je tudi neznank.

Ena od teh je denimo, h komu se bodo preusmerili njegovi volivci, druga pa se bo načeloma rešila že jutri, ko bo pariško prizivno sodišče odločilo o usodi Marine Le Pen, obsojene na štiriletno zaporno kazen (od tega dve leti pogojno, z elektronsko zapestnico) in petletno prepoved kandidiranja na volitvah zaradi zlorabe evropskega denarja za potrebe stranke in osebno korist. Možnih scenarijev je več, a trenutno je najpomembnejši podatek, ali se bo lahko še četrtič potegovala za položaj predsednice države ali pa bo morala v bitko poslati svojega sicer hvaležnega, a vse manj zvestega varovanca Jordana Bardellaja.