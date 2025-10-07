  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Lecornu išče rešitev za čedalje hujšo politično krizo v državi

    Po najkrajšem mandatu v sodobni francoski zgodovini odhajajoči francoski premier začenja dvodnevna pogajanja.
    Odhajajoči francoski premier Sébastien Lecornu. FOTO: Stephane Mahe/AFP
    Odhajajoči francoski premier Sébastien Lecornu. FOTO: Stephane Mahe/AFP
    Iz. R.
    7. 10. 2025 | 09:25
    7. 10. 2025 | 13:00
    6:13
    Odhajajoči francoski premier Sébastien Lecornu bo danes začel dvodnevna pogajanja s predstavniki različnih političnih strank v zadnjem poskusu, da bi našel rešitev za vse hujšo krizo v državi, poroča Reuters. Pogovori sledijo njegovemu nepričakovanemu odstopu.

    Lecornu je včeraj zjutraj odstopil skupaj s svojo vlado, potem ko so njegov novi kabinet, imenovan šele v nedeljo zvečer, zavrnili tako politični zavezniki kot tudi nasprotniki. S tem je njegova vlada postala najkrajša v sodobni francoski zgodovini.

    Lecornu je bil že tretji premier, ki ga je Macron imenoval po razpisu predčasnih volitev. Možnosti predsednika so zdaj močno omejene. Lahko imenuje novega premiera, vendar leve stranke zahtevajo, da to postane nekdo z njihovega tabora, kar pa Macron zavrača, saj bi levičarski premier verjetno poskušal razveljaviti njegove ključne reforme, vključno s pokojninsko in davčno reformo. 

    Macron se lahko tudi odloči, da znova imenuje Lecornuja, ki velja za njegovega tesnega zaveznika, saj mu ustava tega ne prepoveduje.

    Kljub odstopu mu je predsednik Emmanuel Macron zaupal nalogo, da do srede izvede krizna pogajanja za oblikovanje vzdržne politične rešitve. Macronova poteza pa je sprožila zmedo in kritike, pri čemer mnogi menijo, da gre le za taktiko pridobivanja časa.

    »Tako kot številni Francozi tudi jaz več ne razumem predsednikovih odločitev,« je dejal nekdanji premier in centristični poslanec Gabriel Attal.

    Gabriel Attal za predsednikove odločitve ne najde več razumevanja. FOTO: Ludovic Marin/ AFP
    Gabriel Attal za predsednikove odločitve ne najde več razumevanja. FOTO: Ludovic Marin/ AFP

    Lecornu se je danes sestal s predstavniki konservativne stranke Les Républicains (LR) in desnosredinske Renaissance, med drugim tudi s predsednikom senata Gérardom Larcherjem in predsednico narodnega zbora Yaël Braun-Pivet.

    Med poudarki oblikovanje proračuna in prihodnost Nove Kaledonije

    Odhajajoči francoski premier je sporočil, da bodo pogovori s političnimi predstavniki osredotočeni na oblikovanje proračuna in prihodnost Nove Kaledonije, piše Guardian.

    Lecornu se je s političnimi akterji že sestal, pogovori pa se bodo nadaljevali danes popoldne in v sredo dopoldan, so zapisali v izjavi njegovega kabineta. 

    Poleg proračuna je ključno vprašanje tudi prihodnji status Nove Kaledonije – čezmorskega francoskega ozemlja, ki ga je lani pretreslo nasilje separatistov. Na tem otočju v Tihem oceanu, kjer živi približno 270.000 ljudi, že dalj časa traja spor med pristaši francoske oblasti in zagovorniki neodvisnosti.

    Prihodnost Nove Kaledonije pod vprašajem

    Julija so v Parizu po desetih dneh pogajanj predstavniki različnih strani dosegli dogovor o večji suverenosti Nove Kaledonije. Po tem načrtu naj bi nastala »Država Nova Kaledonija«, ki bi sicer imela določeno stopnjo samostojnosti, a bi ostala v okviru Francije.

    Dogovor, ki obsega 13 strani in je bil predstavljen v soboto, predvideva uvedbo novokaledonskega državljanstva, pri čemer bi prebivalci lahko hkrati obdržali tudi francosko državljanstvo.

    Sporazum bi moral potrditi francoski parlament, vendar razpad vlade zdaj ogroža njegovo uresničitev. 

    Pozivi k odgovornosti

    Opozicija poziva predsednika, naj razpusti parlament ali celo sam odstopi. Macron, čigar mandat traja do leta 2027, za zdaj izključuje obe možnosti.

    Predsednik francoskega združenja delodajalcev Medef Patrick Martin je za Franceinfo dejal, da trenutna politična negotovost dodatno povečuje zaskrbljenost v gospodarstvu. »Priča smo političnemu spektaklu, ki nas žalosti. Pozivamo vse politične akterje, naj prevzamejo odgovornost,« je poudaril.

    Zahteve po razpisu predčasnih predsedniških volitev

    Nekdanji francoski premier Édouard Philippe se je včeraj izrekel za razpis predčasnih predsedniških volitev. V intervjuju za radijsko postajo RTL je politik, ki je bil nekoč tesen sodelavec predsednika Emmanuela Macrona, dejal, da bi bilo treba zaradi nastalega političnega mrtvila razmisliti o novih predsedniških volitvah.

    Macron izključuje možnost odstopa. FOTO: Heiko Becker/Reuters
    Macron izključuje možnost odstopa. FOTO: Heiko Becker/Reuters

    Podobno stališče je v ločenem nastopu za BFM TV izrazil tudi vodja skrajno desnega Nacionalnega zbora Jordan Bardella ki je dejal, da podpira razpustitev parlamenta, ki bi ji sledile nove parlamentarne ali predsedniške volitve.

    Tudi Marine Le Pen je včeraj dejala, da bi bilo »modro,« če bi Macron odstopil, in predčasne parlamentarne volitve označila kot »absolutno nujne.«

    Kot poroča Reuters, sta oba voditelja skrajno desne francoske stranke Nacionalni zbor zavrnila povabilo Lecornuja k sodelovanju v pogovorih za iskanje izhoda iz politične krize v državi. 

    Le Pen predčasne parlamentarne volitve razume kot absolutno nujne. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
    Le Pen predčasne parlamentarne volitve razume kot absolutno nujne. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

    Vodja socialistične stranke Olivier Faure je pozval k spremembi smeri z oblikovanjem leve vlade, medtem ko je vodja desničarskih republikancev Bruno Retailleau pripravljen sodelovati z Macronovimi centristi, če to ne pomeni zmanjšanja števila članov njegove stranke v vladi.

    Najhujša politična kriza od ustanovitve Pete republike

    Francijo pretresa najhujša politična kriza od leta 1958, ko je bila ustanovljena Peta republika. Kriza se je začela po lanskih evropskih volitvah, na katerih je skrajna desnica dosegla velik uspeh. V odgovor je Macron razpisal predčasne parlamentarne volitve.

    Rezultat je bil razdrobljen parlament brez jasne večine – kar predstavlja resen izziv za francoski politični sistem, ki temelji na močnem predsedniku in stabilni parlamentarni podpori. Francija ima namreč malo izkušenj z oblikovanjem koalicij ali iskanjem širšega političnega soglasja.

    Več iz teme

    FrancijaEmmanuel Macronpolitikavolitve

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrla kraljica erotičnih romanov

    Jilly Cooper se je poklonila tudi njena prijateljica kraljica Camilla.
    7. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ljubljanski maraton

    Na 42-kilometrskem teku rekordno število prijav, več kot polovica iz tujine

    Vsega skupaj se je prijavilo 19.379 tekačev, največ za desetkilometrsko preizkušnjo. Za več kot četrtino več prijav kot lani.
    7. 10. 2025 | 13:27
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Geneplanet: Pri respiratorjih kaznivega dejanja ni bilo

    Odločitev je vsebinske narave in ne temelji na zastaranju, izločitvi dokazov ali drugih procesnih dejanjih.
    Janez Tomažič 7. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Fajon v Egiptu

    Fajon v Kairu: »Čas je za končanje te vojne«

    Ministrica Tanja Fajon se je v Kairu z egiptovskim zunanjim ministrom pogovarjala o končanju vojne v Gazi in okrepitvi dvostranskih odnosov.
    7. 10. 2025 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Delovna nesreča

    V delovni nesreči v Šempetru pri Gorici umrl 53-letni delavec

    V Šempetru pri Gorici je pri padcu z gradbenega odra umrl 53-letni delavec iz Severne Makedonije, vzrok nesreče še ni znan.
    7. 10. 2025 | 13:08
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Geneplanet: Pri respiratorjih kaznivega dejanja ni bilo

    Odločitev je vsebinske narave in ne temelji na zastaranju, izločitvi dokazov ali drugih procesnih dejanjih.
    Janez Tomažič 7. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Fajon v Egiptu

    Fajon v Kairu: »Čas je za končanje te vojne«

    Ministrica Tanja Fajon se je v Kairu z egiptovskim zunanjim ministrom pogovarjala o končanju vojne v Gazi in okrepitvi dvostranskih odnosov.
    7. 10. 2025 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Delovna nesreča

    V delovni nesreči v Šempetru pri Gorici umrl 53-letni delavec

    V Šempetru pri Gorici je pri padcu z gradbenega odra umrl 53-letni delavec iz Severne Makedonije, vzrok nesreče še ni znan.
    7. 10. 2025 | 13:08
    Preberite več
