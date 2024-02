Julija Navalna: Putin bo plačal za to, kar je mojemu možu

V nadaljevanju preberite:

Ko je novica o smrti Alekseja Navalnega v petek dosegla svet, je bila njegova žena Julija v Nemčiji, na varnostni konferenci v Münchnu, obkrožena s svetovnimi voditelji, varnostnimi strokovnjaki in številnimi televizijskimi kamerami. Ko je bledega obraza stopila na oder, je s tresočim se glasom – nekje med besom, žalostjo in jokom – povedala: »Želim, da Putin, njegovo spremstvo, prijatelji in njegova vlada vedo, da bodo plačali za to, kar so storili naši državi, naši družini in mojemu možu. Ta dan bo prišel zelo kmalu.«