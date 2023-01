Lekcije pruskega generala za 21. stoletje

V nadaljevanju preberite:

Leto 2022 je Evropi prineslo najhujšo vojno po drugi svetovni. Bo leto 2023 morda predstavljalo tekmovanje ZDA in Kitajske za Luno? V ozadju vse resnejših konfliktov med silami svobode in avtokratsko osjo je tekmovanje za svetovno, območno in gospodarsko prevlado – ter propadanje zunanjepolitičnih iluzij preteklih treh desetletij.