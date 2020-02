Lenarčič: Za pomoč našim državljanom delamo 24 ur na dan

Preberite še

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič: Zahvaljujem se francoskim in italijanskim oblastem, ki so nam pomagale varno prepeljati državljane Evropske unije domov. FOTO: AFP

V okviru mehanizma Evropske unije za civilno zaščito je francosko letalo na Kitajsko odpeljalo dodatnih 17 ton zaščitnega materiala za boj proti virusu covid-19. Letalo bo nato v Evropo prepeljalo državljane EU iz kitajske province Wuhan, so zapisali v sporočilu za javnost iz Evropske komisije.Že včeraj pa sta proti Japonski odleteli dve italijanski letali, ki bosta v Evropo prepeljali državljane EU iz križarke Diamond Princess, zasidrane v Jokohami. Evropska unija sicer financira do 75 odstotkov stroškov teh letov.»Pomagali smo pri pošiljanju več kot trideset ton opreme na Kitajsko, s tem bomo nadaljevali tudi ta konec tedna. Zahvaljujem se francoskim in italijanskim oblastem, ki so nam pomagale varno prepeljati državljane Evropske unije domov,« je v sporočilu za javnost dejal evropski komisar za krizno upravljanje. »To je odličen primer evropskega sodelovanja. Komisija še naprej dela 24 ur na dan, sedem dni na teden, da lahko pomagamo našim državljanom na Kitajskem.«Evropska komisija je v zvezi z epidemijo covid-19 v stalnem stiku z državami članicami, evropskim centrom za preprečevanje in nadzor nad boleznimi ter Svetovno zdravstveno organizacijo.