Leopardi so zlata vredni in ranljivi

Dober teden je minil, odkar se je začela težko pričakovana, dolgo napovedovana ukrajinska protiofenziva. V Kijevu trdijo, da so dosegli nekaj uspehov, a ti so bili doslej bolj taktični kakor strateški, ugotavljajo vojaški analitiki.

Prejšnji teden je bilo v zahodnih medijih pogosto zaslediti naslove, da so Ukrajinci ugotovili, da je ruska obramba precej bolj čvrsta, kakor so pričakovali. Sestavljena je iz treh linij, ki so varovane z minskimi polji in protitankovskimi pregradami, zato se lahko napadalci znajdejo v pasti, ko se prebijejo čez eno obrambno črto, saj jih Rusi zaustavijo pred naslednjo, jih obstreljujejo in odgovorijo s protinapadom. Nekaj vasi je ukrajinskim vojakom uspelo osvoboditi, iz nekaterih, v katere so že vkorakali, pa so se zaradi ostrih protinapadov morali umakniti. Kakor trdijo v Kijevu, jim je ponekod uspelo prodreti nekaj sto metrov čez obrambno črto.